Genç yazılımcılar Bandırma Vapuru'nu sanal gerçeklik gözlüğüne taşıdı

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nu modelleyerek sanal gerçeklik gözlüğüyle gezme imkanı sundu.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AGÜ Meta Kulübü öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bandırma Vapuru'nu sanal gerçeklik gözlüğüne taşıyarak gerçeğe en yakın ve özgün modelleyip sanal müze oluşturdu.

AGÜ öğrencilerinin oluşturduğu sanal müze, 19 Mayıs'ta AGÜ Sümer Kampüsü Sergi Salonu'nda 13.30-16.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Proje ekibinde yer alan Melike Şeyma Tuna, sanal müzeyi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerden Şükrü Durak ise projenin, internet ortamındaki 360 derece panoramik görüntü veren sanal müzelerden farklı olduğunu, müzeyi tamamen mimari modellemeyle oluşturduklarını kaydetti.