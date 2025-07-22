Geleceğin Yazılımcıları 42 Türkiye ile Yetişiyor

İstanbul ve Kocaeli'de geleneksel eğitim yöntemlerine alternatif sunan modeliyle geleceğin yazılımcılarını yetiştiren 42 Türkiye'de yeni başvuru süreci eylül ve kasımda gerçekleştirilecek.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Bilişim Vadisi bünyesinde faaliyet gösteren 42 Türkiye Yazılım Okulları, İstanbul ve Kocaeli kampüslerinde, ücretsiz, öğretmensiz ve oyunlaştırılmış yazılım eğitimi imkanı sunuyor.

Dünya genelinde 32 ülkede 58 kampüsü bulunan Fransa merkezli 42 Network'e bağlı faaliyet gösteren 42 Türkiye Yazılım Okulları, 21 bini aşkın öğrencinin dahil olduğu uluslararası eğitim ağıyla öğrencilerine üniversite sınavı, diploma veya akademik geçmiş gibi ön koşullar aramaksızın kariyerlerini teknoloji alanında şekillendirme fırsatı tanıyor.

Programa başvuru süreci çevrim içi kayıt, ardından 26 gün süren yoğun "havuz eğitimi"yle devam ediyor. Bu süreçte adaylar, teknik bilgi kadar işbirliği ve problem çözme becerileri üzerinden de değerlendiriliyor.

Öğrenciler, kendi hızlarında ilerledikleri ve birbirlerinden öğrenerek gelişim gösterdikleri bu eğitim modeliyle sektörde ihtiyaç duyulan teknik yeterliliklere sahip oluyor. Ayrıca kampüslerin 7 gün 24 saat açık olması sayesinde öğrenciler, diledikleri saatlerde eğitimlerine devam edebiliyor.

Eğitim programına katılanlar, teknik becerilerinin yanı sıra takım çalışması, liderlik, zaman yönetimi gibi sosyal yetkinliklerini de geliştirme imkanı buluyor.

Yazılım alanında kariyer yapmak isteyen ve alternatif öğrenme modeline ilgi duyan 16 yaşını doldurmuş gençler, 42 Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli kampüslerine başvuru yapabiliyor.

"Bu model geleceğin yeteneklerini fırsat eşitliğiyle keşfediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 42 Türkiye'nin yalnızca yazılım okulu değil, zihniyet dönüşümünün mimarı olduğunu söyledi.

???????Bugünün ve yarının dünyasında teknoloji üretiminde söz sahibi olmanın temelinde ezber bozan, kalıpları yıkan eğitim modellerinin yer aldığına işaret eden Tüzgen, şöyle devam etti:

"42 Türkiye, gençlerimize yalnızca yazılım öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda onlara sınırları zorlamayı, çözüm üretmeyi ve özgüvenle kendi yolunu çizmeyi öğretiyor. Tamamen yetkinlik odaklı olan bu model geleceğin yeteneklerini fırsat eşitliğiyle keşfediyor. Bilişim Vadisi olarak bizler, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda insan kaynağını stratejik bir değer olarak görüyoruz. Bu nedenle 42 Türkiye gibi yenilikçi modelleri desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizin küresel teknoloji ekosisteminde fark yaratacak vizyona ulaşmaları için elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye'nin yarınını yazacak gençler, bugün 42 Türkiye'de kod yazmaya başlıyor."

42 Türkiye Direktörü Osman Melih Gökçe ise modelin gençler için sunduğu fırsatlardan bahsederek, "Gençler artık istemedikleri bölümlerde yıllar harcamak zorunda değil. 42 Türkiye, üniversite diploması veya sınav şartı olmadan, tamamen yetkinliğe dayalı kariyer inşa etmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Yazılım sektörüne adım atmak isteyen herkes için eşit fırsatlar sunan bu sistem, aynı zamanda bireysel gelişimi, özgüveni ve takım çalışmasını da teşvik ediyor. Bugün Türkiye'de binlerce genç, kendi potansiyelini keşfetmek ve dünyayla rekabet edebilecek düzeyde dijital beceriler kazanmak için 42 Türkiye'yi tercih ediyor. Bu model sadece yazılım okulu değil, aynı zamanda dönüşümün ta kendisidir." ifadelerini kullandı.