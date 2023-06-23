Bolu'da açılan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen sergide hünerlerini sergiledi. Etkinlikte, kumandalı ve sensörlü arabalardan, cihazlara ve robotlara kadar öğrenciler tarafından tasarlanan projeler görücüye çıktı.

Geleceğin mühendisleri projelerini sergiledi

BOLU - Bolu'da açılan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen sergide hünerlerini sergiledi. Etkinlikte, kumandalı ve sensörlü arabalardan, cihazlara ve robotlara kadar öğrenciler tarafından tasarlanan projeler görücüye çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kendini geliştirmesi ve teknolojik malzemeler üretebilmesi için açılan Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitimler tamamlandı. Eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin, bilim ve teknolojiye dayalı çalışmaları gerçekleştirilen etkinlikte sergilendi. Robotik ve Kodlama Eğitimi Proje ve Sunum programı, 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi. Etkinlikte, öğrencilerin tasarladığı 21 farklı ürün stantlardaki yerini aldı. Kumandalı ve sensörlü arabalar, sensörlü cihazlar, robotlar ve çizilen resimler sergilendi.

Türkiye'nin gelecekteki teknolojik gelişimi için bilim alanındaki etkinliklerin önemine dikkat çeken Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız gençlerin kabiliyetlerini ve yeteneklerini öne çıkararak, geleceğin Türkiye'sinin nasıl dizayn edileceği noktasında çok güzel bir proje ortaya koydu. Burada da sınavla seçilen öğrencilerimizin, başta robotik kodlama olmak üzere teknolojik anlamda neler yapabileceğini görmüş oluyoruz" dedi.

Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.