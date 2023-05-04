Geleceğin harekat şartlarına hazırlık çalıştayı

'GELECEĞİN Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST) Çalıştayı Tanıtım Toplantısı' Ankara'da yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdürü Özgür Güleryüz, ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özkan Altay'ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ), firmalar, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcileri de katıldı. Çalıştay kapsamında yarışma çağrısı açıldı. Yarışmaya, TSK mensupları, savunma sanayii firmaları çalışanları ve araştırma üniversitelerinde görev alan akademisyenler katılabilecek. Yarışmayla Türk savunma sanayii için hayal edilen konseptlerin hayata geçirilmesi planlanıyor. 12 Haziran 2023 tarihine kadar başvuruların süreceği yarışmanın ilk aşama sonuçları temmuz ayı içerisinde açıklanacak. İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan kurgu sahiplerine eğitim verilecek ve tekrar senaryolarını gözden geçirmeleri için fırsat tanınacak. İkinci aşama sonuçlarıysa Eylül ayında yapılacak olan ödül töreni ile açıklanacak. En iyi 6 kurguya ödül verilecek.Bu yılın sonuna kadar tamamlanması planlanan çalıştay kapsamında kasım ayı içerisinde en iyi kurgulardan konseptlerin belirleneceği, bu konseptlerin çoklu parametreli simülasyonlarla zenginleştirilerek teknoloji konularının çıkarılacağı teknoloji belirleme çalışmaları gerçekleştirilecek.'Gelecek şimdi başlar' temasıyla gerçekleştirilecek çalıştay ile ayrıca geleceğin harekat ortamının hayal edildiği kurgulardan, oyun değiştirici konseptlere, çığır açıcı yeni teknolojilere, oyun değiştirici ürünlere ve sahada taktik üstünlüğe ulaşılması hedefleniyor. Böylece Türk savunma sanayii için 2050 sonrasındaki harekat ortamına ışık tutacak kurgular ve konseptler oluşturulacak. Yarışma için oluşturulacak hakem heyeti, senaryoları konsepte dönüştürülebilirlik, teknolojiye uyarlanabilirlik, olabilirlik, yenilikçilik/öngörülemezlik, geleceğe etki/meydan okuma kapasitesi, kurgu bütünlüğü ve tutarlılığı ile ortam tasviri gibi kriterlere göre değerlendirecek.SSB Başkanı İsmail Demir, çalıştayda yaptığı konuşmada, "GHOST'u Türk savunma sanayinin ufkunun ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemli görüyorum. Üniversitelere ve sektörümüze burada önemli görevler düşüyor. Çok geniş bir iş birliği ortamı oluşturmalıyız. Bu çalıştay, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna büyük katkı sunacak. Bize geniş bir vizyon sunacağına inandığım bu projenin geniş bir yol haritasıyla devamının gelmesini diliyorum" dedi.