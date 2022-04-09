GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı
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Ülkemizde artan sistem fiyatları nedeniyle yaygın olarak kullanılan bulut oyun hizmeti GeForce Now paketlerine zam yapıldı. İşte güncel fiyatları
Gün geçmiyor ki zam haberiyle karşılaşmayalım, oyuncular olarak artan sistem fiyatları nedeniyle donanım gücü gerektirmeyen, sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli oyun deneyimi sunan bulut oyun sistemini kendimize bir kaçış noktası olarak görüyorduk. Ancak GeForce Now, bu zam furyasına katılarak paket fiyatlarını yükseltti.
GeForce Now'dan Türkiye Paket Fiyatlarına Zam!
Türkiye'de Turkcell GAME+ hizmeti üzerinden aboneleriyle buluşan GeForce Now'ın tüm paketlerine zam yapıldı.
Paketlerin eski ve yeni karşılaştırması;
Premium
89,9?
110?
3 Aylık Premium
199,9?
240?
6 Aylık Premium
375?
375?
24 Saatlik Premium
14,9?
20?
1 Haftalık Premium
44,9?
60?
En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon— Haberler (@Haberler) April 7, 2022