GeForce Now Türkiye Fiyatlarına Zam Yapıldı

Gün geçmiyor ki zam haberiyle karşılaşmayalım, oyuncular olarak artan sistem fiyatları nedeniyle donanım gücü gerektirmeyen, sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli oyun deneyimi sunan bulut oyun sistemini kendimize bir kaçış noktası olarak görüyorduk. Ancak GeForce Now, bu zam furyasına katılarak paket fiyatlarını yükseltti.

GeForce Now'dan Türkiye Paket Fiyatlarına Zam!

Türkiye'de Turkcell GAME+ hizmeti üzerinden aboneleriyle buluşan GeForce Now'ın tüm paketlerine zam yapıldı.

Paketlerin eski ve yeni karşılaştırması;

Premium

89,9?

110?

3 Aylık Premium

199,9?

240?

6 Aylık Premium

375?

375?

24 Saatlik Premium

14,9?

20?

1 Haftalık Premium

44,9?

60?

Tekmoloji / Teknoloji