GeForce Now Premium Paket Fiyatı Zamlandı

Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden GeForce Now, Türkiye'de zam haberiyle karşılaştı. 1 aylık premium paket fiyatı 270 TL oldu.

DÜnyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden GeForce Now, ülkemizde de sıkı bir kitleye sahip. Güçlü bir sistem gerektirmeden sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli oyun oynama imkanı sunan platformun kullanıcıları zam haberiyle karşılaştı.

1 aylık premium paket fiyatı 270 TL oldu

NVIDIA ve Turkcell işbirliği ile Türkiye'ye gelen GeForce NOW bulut oyun hizmeti iki yıla yakın süredir oyuncular tarafından kullanılıyor. Son dönemde bir hayli alanda kendini gösteren zam rüzgarına platform da katıldı.

Yapılan zam sonrası güncel GeForce Now paketleri ve fiyatı şu şekilde: