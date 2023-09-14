GeForce Now Premium Paket Fiyatı Zamlandı
Dünyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden GeForce Now, Türkiye'de zam haberiyle karşılaştı. 1 aylık premium paket fiyatı 270 TL oldu.
DÜnyanın en popüler bulut oyun hizmetlerinden GeForce Now, ülkemizde de sıkı bir kitleye sahip. Güçlü bir sistem gerektirmeden sadece iyi bir internet bağlantısıyla kaliteli oyun oynama imkanı sunan platformun kullanıcıları zam haberiyle karşılaştı.
1 aylık premium paket fiyatı 270 TL oldu
NVIDIA ve Turkcell işbirliği ile Türkiye'ye gelen GeForce NOW bulut oyun hizmeti iki yıla yakın süredir oyuncular tarafından kullanılıyor. Son dönemde bir hayli alanda kendini gösteren zam rüzgarına platform da katıldı.
Yapılan zam sonrası güncel GeForce Now paketleri ve fiyatı şu şekilde:
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif270 TL/Ay3 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif650/3 ayAVANTAJLI 6 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif1250 TL/6 AyAVANTAJLI 11 + 1 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif2280 TL/12 AyBASICStandart Erişim 30 Dakikalık Oturum Süresi Sınırlı KapasiteÜcretsiz
PaketlerÖzelliklerYeni fiyatPREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif270 TL/Ay3 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif650/3 ayAVANTAJLI
6 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif1250 TL/6 AyAVANTAJLI
11 + 1 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif2280 TL/12 AyBASICStandart Erişim
30 Dakikalık Oturum Süresi
Sınırlı KapasiteÜcretsiz