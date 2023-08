GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi

Nvidia tarafından sunulan oyun servisi GeForce Now'un kütüphanesi yeni oyunlarla genişliyor. Kovaak's FPS Trainer ve F1 Manager 2023 gibi oyunlar kullanıcılara sunuldu. Ayrıca Desynced, Hammerwatch 2, Moving Out 2, Book of Hours, Bomb Rush Cyberfunk ve The Texas Chain Saw Massacre gibi oyunlar da kataloga eklendi. Detaylar haberimizde.

Nvidia tarafından sunulan ve uzaktaki güçlü bir bilgisayara bağlanarak oyun oynamayı mümkün kılan oyun servisi GeForce Now'un kütüphanesi büyümeye devam ediyor. Son olarak servis kullanıcılarına yeni sunulan ve sunulacak oyunlar açıklandı.

GeForce Now'a yeni gelen/gelecek oyunlar!

Nvidia tarafından yapılan duyuru ile birlikte GeForce Now kütüphanesine katılan ve yakında gelecek olan yeni oyunlar sıralandı. Bu yapımlar arasında Kovaak's FPS Trainer bir yana, spor türündeki F1 Manager 2023 de yer aldı.

Kataloğa, çıktığı gün eklenen oyunlar da oldu. Örnek vermek gerekirse Desynced, Hammerwatch 2, Moving Out 2, Book of Hours, Bomb Rush Cyberfunk ve The Texas Chain Saw Massacre, bunlardan birkaçı.

İşte GeForce Now kütüphanesine yeni dahil olan ve yakında katılacak oyunlar;

Oyun AdıTarihPlatform Desynced15 AğustosSteamHammerwatch 215 AğustosSteamMoving Out 215 AğustosSteamThe Cosmic Wheel Sisterhood16 AğustosSteamBook of Hours17 AğustosSteamGord17 AğustosSteamShadow Gambit: The Cursed Crew17 AğustosSteamWayfinder17 AğustosSteamBomb Rush Cyberfunk18 AğustosSteamThe Texas Chain Saw Massacre18 AğustosSteamAge of Wonders 4–Epic Games StoreAmnesia: The Bunker–Epic Games StoreDarkest Dungeon 2–Epic Games StoreF1 Manager 2023–Epic Games StoreThe Great War: Western Front–Epic Games StoreInkbound–SteamKovaak's FPS Trainer–SteamThe Outlast Trials–Epic Games StoreProject Highrise–Epic Games StoreRegiments–SteamSymphony of War: The Nephilim Saga–Epic Games StoreSystem Shock–Epic Games Store

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GeForce Now için yeni oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.