GeForce NOW'a 4 yeni oyun eklendi!

2021 yılından bu yana ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now her hafta yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dört yeni oyununda eklenmesi ile 1.300'den fazla oyun GeForce NOW kütüphanesinde yerini almış oldu.

Döviz kuru ve enflasyon başta olmak üzere ekonomik zorlukların artmasın ile donanım fiyatları da her geçen gün yükseliyor. Bu servis sayesinde düşük donanıma sahip olan bir cihazda, yüksek grafiklerde oyunlar oynamak mümkün hale geliyor, tek ihtiyacınız iyi bir internet bağlantısı!

rFactor 2'nin GeForce NOW'a geleceği de açıklandı

GeForce NOW'da tek veya arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz birçok oyun var. Genshin Impact ve Lost Ark gibi aksiyon rol yapma oyunlarını, Life is Strange: True Colors gibi hikaye odaklı destan oyunlarını veya NASCAR 21: Ignition gibi yüksek tempolu aksiyon oyunlarını ve daha fazlasını deneyimleyebilirsiniz.

Oyunların GeForce destekli sunuculardan oynanması için PC, Mac veya mobil cihazların yanı sıra Chromebook'a sahip olmanız yeterli. Geniş cihaz desteği sayesinde oyunlara erişmek oldukça kolay.

Bu haftanın oyunları:

Matchpoint – Tennis Championships

Starship Troopers – Terran Command

Sword and Fairy Inn 2

Arma Reforger

Bu oyunlara ek olarak rFactor 2'nin yakında kütüphaneye ekleneceği açıklandı.

