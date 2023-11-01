Gazze Şeridi'nde Yeni Bir İnternet Kesintisi Yaşandı
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Uluslararası internet izleme servisi Net Blocks, Gazze Şeridi'nde yeni bir internet kesintisinin yaşandığını doğruladı. Gazze'deki iletişim krizi hakkında bilgi veren Net Blocks, bölge sakinlerinin iletişiminin tamamen kesileceğine dikkat çekti.
Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks, Gazze Şeridi'nde "yeni bir internet kesintisinin" yaşandığını doğruladı.
Net Blocks, sosyal medya platformu X'ten Gazze Şeridi'ndeki iletişim krizini doğrulayan bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Canlı ölçümler, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel üzerinde büyük etkisi olan yeni bir internet kesintisinin ortasında olunduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
Net Blocks'un paylaşımında, söz konusu iletişim sorunu nedeniyle bölge sakinlerinin çoğunun iletişiminin tamamen kesileceğine de dikkat çekildi.
Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.