Gazze'de telekomünikasyon hizmetleri aşamalı olarak yeniden başladı

Filistin Telekomünikasyon (Paltel) Şirketi, Gazze Şeridi'nde kesilen telekomünikasyon hizmetlerinin aşamalı olarak eski haline döndürüldüğünü duyurdu. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan kaynaklanan kesintiler üç kez yaşandı.

GAZZE, 6 Kasım (Xinhua) -- Filistin Telekomünikasyon (Paltel) Şirketi, Gazze Şeridi'nde Pazar günü kesilen telekomünikasyon hizmetlerinin aşamalı şekilde eski haline döndürüldüğünü duyurdu.

Şirket, Pazartesi günü Xinhua'ya gönderdiği basın açıklamasında, "Kıyı şeridinin farklı bölgelerinde İsrail tarafından kesilen telekomünikasyon (sabit hat, mobil hat ve internet) hizmetlerinin aşamalı şekilde yeniden tesis edildiğini duyurmak isteriz" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas arasında bir ay önce patlak veren şiddetli çatışmalardan bu yana Gazze'deki telekomünikasyon hizmetleri üç kez durduruldu. Paltel, kesintilerin devam etmekte olan İsrail bombardımanından kaynaklandığını belirtti.