Gaziantep'ten TEKNOFEST'e elektrikli araçlarla katılım

Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, ürettikleri 3 elektrikli otomobille dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te derece elde etmek istiyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk, AA muhabirine, öğrencilerin, kurdukları Elektrikli Araç Atölyesi'nde uygulamalı eğitim gördüğünü söyledi.

İlk zamanlar bir takımın koridorda çalıştığını belirten Ertürk, öğrenci ve öğretmenlerin gayretlerini görünce kurumun depo alarak kullanılan bodrum katını donanımlı, elektronik ve dijital işlemlerin yapılabileceği bir atölyeye çevirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'in elektrikli araç yarışmasına bu yıl iki takımla katıldıklarını ifade eden Ertürk, "Elektrikli araçlar ülkemizin, dünyanın gelecek vizyonu. Bizler de eğitimciler olarak ülkemizin gelecek vizyonuna hazır gençler yetiştirmek adına böyle bir atölye kurduk. Şu an üçüncü aracımızı ürettik ve bunlar enerji verimlilik alanında yüksek kaliteli araçlar. Öğrencilerimiz AR-GE faaliyetlerine devam etmekte. Öğrencilerimizin ülkemiz adına gelecekte iyi bilim insanları olmalarını istiyoruz." dedi.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Abdurrahim Sümbül, TEKNOFEST'te bu yıl 513 takım arasından finale kalan 40 takım içinde yer aldıklarını ancak derece elde edemediklerini belirtti.

Gelecek yıl yapılacak organizasyonda derece alabilmek için çalıştıklarını dile getiren Sümbül, "Atölyeye severek geliyoruz. Burada aile ortamındayız. Herkesin çalıştığı bir bölüm var. Mekanik ve elektrik konusunda uygulamalı eğitim veriyoruz. Hem de öğrencilerimizi üniversiteye hazırlamış oluyoruz." diye konuştu.

TOGG projesinde yer almak istiyor

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi 10. sınıf ve BİLSEM öğrencisi olan Furkan Arslantaş, "Hem sosyallik açısından hem de yaptığımız işler açısından teorik bilgimizi pratiğe döküyoruz, bu bizim için mükemmel bir haz. Yarışmalarda derece elde edip CV'mi sağlamlaştırıp TOGG'da çalışmayı hedefliyorum." dedi.

TOBB Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Semih Sait Örgün de okulda öğrendikleri teorik bilgileri burada işleme döküp tecrübe kazandıklarını söyledi.