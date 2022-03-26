Gaziantep'te "Yazılım Buluşmaları" gerçekleştirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Organize Sanayi Bölgesi ve OSB Teknokent iş birliğinde düzenlenen ve yazılım sektöründeki gelişmelerin tartışıldığı "Yazılım Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe, yurt içi ve dışından 20 yazılımcı ve firma yetkilisi katıldı.

Katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin davetlilere aktarıldığı etkinlikte web, mobil ve endüstriyel uygulamalar, oyun geliştirme süreçleri, ticaret ile dijital dönüşüm ile ilgili yazılım sektörü konuşuldu.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, etkinlikte yaptığı konuşmasında, HKÜ ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin ortaklaşa kurduğu OSB Teknokent'te 50 yazılımcının bulunduğunu söyledi.

HKÜ'nün TEKNOFEST'e destek sağladığını ifade eden Dereli, " Türkiye'nin gelişmesinde çeşitli faktörler var ve bunlardan biri de yazılımdır. Yazılımı üretimdeki entegrasyonu, otomasyonu sağlamak, verimliliği arttırmak için kullanıyoruz." dedi.

OSB Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Mahsereci ise yıllardır üniversite ve sanayinin kopukluğundan şikayet ettiklerini belirtti.

OSB Teknokent'in sanayi ve iş adamlarını akademisyenlerle bir araya getirdiğini dile getiren Mahsereci, "Yazılım derya deniz bir sektördür. Bugün İHA ve SİHA'larımızı kendimiz yapıyoruz. Şu anda F-35'leri korktukları için vermiyorlar. Buradaki korkularının tek sebebi yazılımlarının kopyalanmasını istememeleridir. Kabuğumuzu kendimiz yırtacağız." ifadelerini kullandı.

Programa çok sayıda yazılımcı ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören öğrenci katıldı.