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Gaziantep'te kod kampı gerçekleştirildi

AA - Fırat Özdemir - Teknoloji
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Gaziantep'te kod kampı gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için kod kampı düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için kod kampı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye yetkilileri Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencileri için kod kampı hazırladı. Gezegen Evi'nde gerçekleştirilen programa gelen öğrencilere kod yazma, programın tasarlanması, veri tipleri, veri işlemleriyle ilgili bilgi sağlanması amacıyla proje üzerinde kod yazılarak, projelere nasıl başlanıp nasıl ilerleneceği konusunda bilgiler verildi.

İftardan sonra başlayan etkinlik sahurla son buldu.

AA / Fırat Özdemir - Teknoloji

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Haberler

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