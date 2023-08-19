Gaziantep'te çevre dostu E-ruhsat ve E-imar dönemi başladı

Türkiye'de bir ilk Şahinbey'de hayata geçirildi

GAZİANTEP - Asrın felaketinin yaşandığı Gaziantep'in merkez ilçesi Şahinbey'de çevre dostu proje olan E-Ruhsat, E-İmar ve Kent Rehberi projelerini hayata geçirerek vatandaşlara zaman, yakıt ve kağıt tasarrufu ile yeni bir kolaylık sağladı.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak adına Türkiye'de bir ilk olan İmar, Ruhsat ve Belediyecilik hizmetlerinde yeni bir dönem başlattı. Şahinbeyli vatandaşlar belediye binasına hiç uğramadan tek tuşla imar, ruhsat ve belediye hizmetlerinden faydalanabilecek.

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansman ile E-İmar, E-Ruhsat ve E-Belediyecilik hizmetleri tanıtıldı. Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde ki lansmana Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bora Kanevetci, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ve davetliler katıldı.

"Vatandaşlar zamandan, yakıttan ve kağıttan tasarruf edecek"

Projenin müteahhitleri rahatlatacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. İnşaat yapmak isteyen müteahhitlerimiz E- Belediye sistemimiz üzerinden başvurularını yaptıkları takdirde inşaat ruhsatlarını rahatlıkla alabilecekler. Yani belediye ye gelmeden projelerini sistem üzerinden gönderip kontrolleri yapıldıktan sonra onayı belediyemiz tarafından veriliyor. Alt yapı kuruluşlarına da evrak götürmeden, sistemden dosyalarını göndererek onaylarını alabilecekler. Böylelikle zamandan, yakıttan ve kağıttan tasarruf etmiş olacağız. İşlemler çok hızlanmış olacak. Müteahhitlerimiz inşaatlarını daha kolay yapabilecekler. İstiyoruz ki vatandaşlarımız belediyeye gelmeden her türlü işlemini sistem üzerinden yapabilsin. Şu anda büyük oranda bunu gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Yeşil dönüşüme hizmet edecek önemli bir proje"

İnşaat Mütaahitleri Dernek Başkanı Bora Kanevetci, 'Projenin sağlıklı işleyebilmesi için e-imzamızın olması gerekiyor. Yeni sistemde evraklarımızı tamamlayarak sisteme yükleme yapılırsa emeklerimiz de boşa gitmemiş olur" dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan ise, "Tam da Yeşil Mutabakat ve Yeşil Dönüşüme hizmet edecek bir proje. Şahinbey Belediye Başkanımıza bunun için teşekkür ediyorum. Hem müteahhitler hem de vatandaşların işini kolaylaştıran bir projeye imza atıldı. Yanlışlıkları da ortadan kaldıran bir uygulama oldu" diye konuştu.