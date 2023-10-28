Garuda Indonesia, palm yağıyla harmanlanmış uçak yakıtıyla uçuş gerçekleştirdi

Endonezya'nın ulusal havayolu şirketi Garuda Indonesia, palm yağıyla harmanlanmış uçak yakıtı kullanarak bir yolcu uçağını başarılı bir şekilde uçurdu. Bu, Endonezya'nın biyoyakıt kullanımını genişletme çabalarının bir parçasıdır.

CAKARTA, 28 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın ulusal havayolu şirketi Garuda Indonesia, palm yağıyla harmanlanmış uçak yakıtı kullanan bir yolcu uçağını uçurmayı başardığını duyurdu.

100'den fazla yolcu taşıyan Boeing 737-800NG uçağı, Cuma günü Banten eyaletindeki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak yaklaşık 550 kilometre uzaklıktaki Orta Cava eyaletinin Adi Soemarmo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Garuda Indonesia Başkanı Irfan Setiaputra, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Bu, ilk kez gerçekleşiyor. Başarılı bir denemeden sonra ticari bir uçuş için biyoyakıt kullandık" dedi.

Alternatif jet yakıtı, Endonezya'nın devlete ait enerji şirketi PT Pertamina tarafından üretiliyor. Endonezya, daha önce 2021 yılında benzer bir yakıtın konulduğu bir uçakla ilk test uçuşunu gerçekleştirmişti.

Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olan Güney Asya ülkesi, yakıt ithalatını azaltma amacıyla biyoyakıt kullanımını genişletmeye çalışıyor.