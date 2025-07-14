Garanti BBVA Partners Tech Programı 2025 Dönemi Girişimlerini Belirledi

GARANTİ BBVA Partners Tech 2025 dönemi kapsamında, teknoloji tabanlı girişimlerin değerlendirildiği jüri buluşması gerçekleşti. Programın yeni dönemine dahil olan girişimler Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod olarak belirlendi. Garanti BBVA, yeni dönemde de yüksek büyüme potansiyeli taşıyan girişimleri destekleyerek Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin itici gücü olmaya devam edecek.

Garanti BBVA'nın teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Garanti BBVA Partners Tech Programı kapsamında, jüri üyeleri 2025 dönemi için finale kalan girişimleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Jüri üyeleri arasında Garanti BBVA ve Garanti BBVA Teknoloji yöneticilerinin yanı sıra, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş, Mentors Network Türkiye Kurucusu Mehmet Onarcan, Simya VC Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu ve Coorbiz Kurucusu Koray Akhan gibi girişimcilik dünyasından önde gelen isimler yer aldı.

Partners Tech jüri toplantısında, ölçeklenebilir iş modellerine ve küresel büyüme potansiyeline sahip teknolojik girişimler jüriye sunum yaptı. Siber güvenlik, üretken yapay zeka, ödeme sistemi ve sürdürülebilirlik dikeylerinde faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimler, uzman isimlerin karşısında sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlar sonrasında Artiwise, Malwation-Threat Zone, SCP Eye On Blue, Grispi ve Skymod, Garanti BBVA Partners Tech'in yeni dönemine dahil olacak girişimler olarak belirlendi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, etkinliğe dair yaptığı açıklamada "Garanti BBVA olarak, girişimcilik ekosistemine çeşitli programlarımız aracılığıyla uzun yıllardır katkı sağlıyoruz, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip girişimleri gelişim yolculuklarında destekliyoruz. Garanti BBVA Partners Tech Programı ile teknoloji girişimlerine mentorluk, iş birliği olanakları, ağlarını geliştirme ve kurumsal bilgi birikimimizi sunuyoruz. 9. Dönem programımız için jüri üyeleri aday girişimleri değerlendirdiler. Başvuran girişimlerin niteliği ve vizyonu bizi son derece heyecanlandırdı. Bu program aracılığıyla Türkiye'den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte başarılar elde edeceğine ve bu yolda da onlara destek verebileceğimize inanıyoruz. Bugün seçilen girişimleri tebrik ediyor ve başarı hikayelerine ortak olmaktan gurur duyuyoruz."

2025 döneminde programa seçilecek girişimler, 6 ay süresince Garanti BBVA Partners Tech Girişim Hızlandırma Programı kapsamında ofis imkanı, mentorluk, Garanti BBVA ve iştirakleriyle iş birliği fırsatları, reklam/PR desteği, eğitim ve seminerler ile avantajlı bankacılık hizmetlerinden faydalanacak.

Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı Yeni Dönem Girişimleri Hakkında Bilgilere Aşağıdan Ulaşabilirsiniz:

Artiwise- Tanel Temel, Fatih Samet Çetin

Artiwise, yapay zeka destekli müşteri deneyimi ve müşteri sesi (VoC) çözümüyle, aksiyona dönüştürülebilir içgörüler sunan bütünsel müşteri deneyimi yönetim platformudur.

Malwation-Threat Zone – Kağan Işıldak

Malwation, kurumlar için zararlı yazılım analizi, temizleme ve simülasyon çözümleri sunan uçtan uca siber güvenlik platformudur.

SCP Eye on Blue- Anıl Sevinç

SCP, uydu görüntüleme ve yapay zeka tabanlı çözümleriyle çevresel riskleri, değişimleri ve trendleri milimetrik hassasiyetle analiz eden ve geleceğe yönelik öngörüler sunan bir platformdur.

Grispi – Bilgehan Yılmaz

Grispi, müşteri deneyimini iyileştiren ve sadakati artıran, özelleştirilebilir uçtan uca müşteri hizmetleri çözümleri sunan bir platformdur.

Skymod- Oltan Dere, Gizem Argunşah

Skymod, iş süreçlerini tamamen güvenli bir ortamda yapay zeka ajanlarına devrederek ekibi stratejik işlere odaklanmasını sağlayan hepsi bir arada AI platformudur.