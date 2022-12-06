Game Garaj VAMOS 5A-RTX3050 hazır sistem inceleme!

Performans ve uygun fiyatı ile dikkat çeken Game Garaj VAMOS 5A-RTX3050 inceleme videomuz ile karşınızdayız.

Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, Ryzen 5000 serisi işlemci ile güçlendirilmiş VAMOS 5A-RTX3050 hazır sistemini sundu. Performans ve uygun fiyatı ile dikkat çeken Game Garaj VAMOS 5A-RTX3050 inceleme videomuz ile karşınızdayız.

Game Garaj VAMOS 5A-RTX3050 inceleme!

Game Garaj VAMOS 5A-RTX3050 satın almak için buraya tıklayın

Gücünü AMD Ryzen 5 5500 işlemcisinden alan VAMOS 5A-RTX3050 hazır sistem serisi, Inno3D RTX3050 Twin x2 8 GB 128 bit GDDR6 LHR ekran kartına sahip. Bu konfigürasyon Biostar B550MH 4000 MHz OC anakart üzerine inşa edilmiş.

Çift kanal Crucial Ballistix RGB 16 GB (2×8) 3000 MHz DDR4 CL16 belleğe sahip hazır sistem, Kioxia Exceria 500 GB 1700 MB/s okuma, 1600 MB/s yazma hızına sahip NVMe SSD depolama alanına sahip.

Tüm sisteme ev sahipliği yapan kasa ise dahili 650W 80+ Bronz sertifikalı güç kaynağı ile DarkFlash DK150 Black oldu.

Game Garaj VAMOS 5A-RTX3050 teknik özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 5 5500 3.6GHZ 19MB AM4 65W

Bellek: Crucial Ballistix 16 GB (2×8) 3000 MHz DDR4 CL15

Anakart: Biostar B550MH 4000Mhz OC S+V+GL DDR4 AM4 (mATX)

Ekran Kartı: Inno3D RTX 3050 Twin x2 8 GB 128 Bit GDDR6 (LHR)

Depolama: Kioxia Exceria 500 GB m.2 NVMe 1700/1600 Mb/s

Kasa ve Güç Kaynağı: DarkFlash DK150 Black 650W 80+ Bronz Mid Tower Kasa