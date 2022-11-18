Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin

Oyun dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden The Game Awards 2022'nin adayları açıklandı. Bu yıl Elden Ring, God of War Ragnarök ve Horizon Forbidden West gibi büyük bütçeli oyuncular bulunuyor. Ancak kazanan, oyuncuların verdiği oylarla belirlenecek.

The Game Awards 2022 adayları belli oldu

The Game Awards etkinliğinde yarışan oyunlar, verilen oylar ile kendi alanında birinci seçiliyor ve tören eşliğinde ödüle layık görülüyor. Hikayeden tasarım ve animasyona, müzikten topluluk desteğine kadar birçok kategori mevcut.

The Game Awards 2018 etkinliğinde Yılın Oyunu seçilen God Of War, bu yıl da devamı niteliğindeki Ragnarök ile tekrardan yer aldı. Bununla beraber Elden Ring, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 de ismini yazdırmayı başardı.

599 TL'lik oyun Xbox Game Pass'e geliyor!

İşte tüm kategoriler ve adayları:

En iyi oyun

Elden Ring

God of War Ragnörök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

En iyi hikaye

Elden Ring

God of War Ragnörök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

En iyi tasarım ve animasyon

Elden Ring

God of War Ragnörök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

En iyi müzik

Elden Ring

God of War Ragnörök

Horizon Forbidden West

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

En iyi ses tasarımı

Call of Duty: Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

En iyi seslendirme oyuncusu

Ashly Burch (Horizon Forbidden West)

Charlotte Mcburney (A Plague Tale: Requiem)

Christopher Judge (God of War Rangarök)

Manon Gage (Immortality)

Sunny Suljic (God of War Rangarök)

En etkili (mesaj veren) oyun

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling – Extinction is Forever

Hindsight

I Was A Teenage Exocolonist

En iyi devam yapımı

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fornite

Genshin Impact

En iyi Indie oyunu

Cult of The Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

En iyi mobil oyun

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

En iyi topluluk desteği sağlayan oyun

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man's Sky

En iyi erişilebilirlik

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return To Monkey Island

The Last of US Part I

The Quarry

En iyi VR / AR oyun

After The Fall

Among US VR

Bonelab

Moss: Book II

Red Matter 2

En aksiyonlu oyun

Bayonetta 3

Call of Duty: Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

En iyi aksiyon ve macera oyunu

A Plague Tale: Requim

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

En iyi rol yapma oyunu

Elden Ring

Live a Live

Pokemon Legends: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

En iyi kavga oyunu

DNF Duel

Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters XV

Multiversus

Sifu

En iyi aile oyunu

Kirby and The Forgotten Land

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

MARIO + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

En iyi simülasyon ve strateji oyunu

Dune: Spice Wars

MARIO + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

En iyi spor ve yarış oyunu

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

Olliolli World

En iyi çok oyunculu oyun

Call of Duty: Modern Warfare II

Multiversus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Yılın içerik üreticisi

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

Qtcinderella

En iyi çıkış yapan Indie oyunu

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

En iyi uyarlama

Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic The Hedgehog 2

Uncharted

En çok beklenen oyun

Final Fantasy SVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legends of Zelda: Tears of The Kingdom

En iyi e-spor oyunu

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Rocket League

VALORANT

En iyi e-spor oyuncusu

Jeong "Chovy" Ji-Hoon

Lee "Faker" Sang-Hyeok

Finn "Karrigan" Andersen

Oleksandr "S1mple" Kostyliev

Jacob "Yay" Whiteaker

En iyi e-spor takımı

Darkzero Esports (Apex Legends)

Faze Clan (CS: GO)

GEN.G (League of Legends)

La Thieves (Call of Duty)

Loud (VALORANT)

En iyi e-spor etkinliği

EVO 2022

2022 League of Legends World Championship

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

VALORANT Champions 2022

The Game Awards 2022 adaylarına oy vermek isterseniz, buraya tıklayarak oylama sayfasına ulaşabilirsiniz. Kazananlar, 8 Aralık Çarşamba günü yapılacak törenle belli olacak.

Peki sizler bu yarışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yılın oyunu hangisi seçilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!