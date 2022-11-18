Game Awards 2022 adayları açıklandı! Kazananı siz seçin
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Merakla beklenen The Game Awards 2022 adayları açıklandı! Oyuncular, beğendikleri oyunlara oy verebilirler.
Oyun dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden The Game Awards 2022'nin adayları açıklandı. Bu yıl Elden Ring, God of War Ragnarök ve Horizon Forbidden West gibi büyük bütçeli oyuncular bulunuyor. Ancak kazanan, oyuncuların verdiği oylarla belirlenecek.
The Game Awards 2022 adayları belli oldu
The Game Awards etkinliğinde yarışan oyunlar, verilen oylar ile kendi alanında birinci seçiliyor ve tören eşliğinde ödüle layık görülüyor. Hikayeden tasarım ve animasyona, müzikten topluluk desteğine kadar birçok kategori mevcut.
The Game Awards 2018 etkinliğinde Yılın Oyunu seçilen God Of War, bu yıl da devamı niteliğindeki Ragnarök ile tekrardan yer aldı. Bununla beraber Elden Ring, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 de ismini yazdırmayı başardı.
599 TL'lik oyun Xbox Game Pass'e geliyor!
İşte tüm kategoriler ve adayları:
En iyi oyun
Elden Ring
God of War Ragnörök
Horizon Forbidden West
Immortality
Stray
En iyi hikaye
Elden Ring
God of War Ragnörök
Horizon Forbidden West
Immortality
Stray
En iyi tasarım ve animasyon
Elden Ring
God of War Ragnörök
Horizon Forbidden West
Scorn
Stray
En iyi müzik
Elden Ring
God of War Ragnörök
Horizon Forbidden West
Metal: Hellsinger
Xenoblade Chronicles 3
En iyi ses tasarımı
Call of Duty: Modern Warfare II
Elden Ring
God of War Ragnarök
Gran Turismo 7
Horizon Forbidden West
En iyi seslendirme oyuncusu
Ashly Burch (Horizon Forbidden West)
Charlotte Mcburney (A Plague Tale: Requiem)
Christopher Judge (God of War Rangarök)
Manon Gage (Immortality)
Sunny Suljic (God of War Rangarök)
En etkili (mesaj veren) oyun
A Memoir Blue
As Dusk Falls
Citizen Sleeper
Endling – Extinction is Forever
Hindsight
I Was A Teenage Exocolonist
En iyi devam yapımı
Apex Legends
Destiny 2
Final Fantasy XIV
Fornite
Genshin Impact
En iyi Indie oyunu
Cult of The Lamb
Neon White
Sifu
Stray
Tunic
En iyi mobil oyun
Apex Legends Mobile
Diablo Immortal
Genshin Impact
Marvel Snap
Tower of Fantasy
En iyi topluluk desteği sağlayan oyun
Apex Legends
Destiny 2
Final Fantasy XIV
Fortnite
No Man's Sky
En iyi erişilebilirlik
As Dusk Falls
God of War Ragnarök
Return To Monkey Island
The Last of US Part I
The Quarry
En iyi VR / AR oyun
After The Fall
Among US VR
Bonelab
Moss: Book II
Red Matter 2
En aksiyonlu oyun
Bayonetta 3
Call of Duty: Modern Warfare II
Neon White
Sifu
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
En iyi aksiyon ve macera oyunu
A Plague Tale: Requim
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Stray
Tunic
En iyi rol yapma oyunu
Elden Ring
Live a Live
Pokemon Legends: Arceus
Triangle Strategy
Xenoblade Chronicles 3
En iyi kavga oyunu
DNF Duel
Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle R
The King of Fighters XV
Multiversus
Sifu
En iyi aile oyunu
Kirby and The Forgotten Land
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
MARIO + Rabbids Sparks of Hope
Nintendo Switch Sports
Splatoon 3
En iyi simülasyon ve strateji oyunu
Dune: Spice Wars
MARIO + Rabbids Sparks of Hope
Total War: Warhammer III
Two Point Campus
Victoria 3
En iyi spor ve yarış oyunu
F1 22
FIFA 23
NBA 2K23
Gran Turismo 7
Olliolli World
En iyi çok oyunculu oyun
Call of Duty: Modern Warfare II
Multiversus
Overwatch 2
Splatoon 3
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
Yılın içerik üreticisi
Karl Jacobs
Ludwig
Nibellion
Nobru
Qtcinderella
En iyi çıkış yapan Indie oyunu
Neon White
Norco
Stray
Tunic
Vampire Survivors
En iyi uyarlama
Arcane: League of Legends
Cyberpunk: Edgerunners
The Cuphead Show!
Sonic The Hedgehog 2
Uncharted
En çok beklenen oyun
Final Fantasy SVI
Hogwarts Legacy
Resident Evil 4
Starfield
The Legends of Zelda: Tears of The Kingdom
En iyi e-spor oyunu
Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
League of Legends
Rocket League
VALORANT
En iyi e-spor oyuncusu
Jeong "Chovy" Ji-Hoon
Lee "Faker" Sang-Hyeok
Finn "Karrigan" Andersen
Oleksandr "S1mple" Kostyliev
Jacob "Yay" Whiteaker
En iyi e-spor takımı
Darkzero Esports (Apex Legends)
Faze Clan (CS: GO)
GEN.G (League of Legends)
La Thieves (Call of Duty)
Loud (VALORANT)
En iyi e-spor etkinliği
EVO 2022
2022 League of Legends World Championship
PGL Major Antwerp 2022
The 2022 Mid-Season Invitational
VALORANT Champions 2022
The Game Awards 2022 adaylarına oy vermek isterseniz, buraya tıklayarak oylama sayfasına ulaşabilirsiniz. Kazananlar, 8 Aralık Çarşamba günü yapılacak törenle belli olacak.
Peki sizler bu yarışmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce yılın oyunu hangisi seçilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!