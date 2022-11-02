Galaxy Z Fold 5'te S Pen sürprizi!

Samsung, bir sonraki katlanabilir modeli olması beklenen Galaxy Z Fold 5 modeli için çalışmalarını sürdürüyor. İşte ayrıntılar...

Rekabetin en üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında son yıllarda katlanabilir modeller popüler hale gelmeye başladı. Birçok akıllı telefon üreticisi bu alanda üretim yapabilmek için önemli bir iş gücü ayırmış durumda. Katlanabilir telefon denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Samsung, beklenen modellerinde bazı değişiklikler sunmaya hazırlanıyor.

Galaxy Z Fold 5, S Pen yuvası barındıracak

Geçtiğimiz Ağustos'ta Galaxy Z Fold 4 katlanabilir akıllı telefonunu tanıtan Samsung, yeni modelinde çıtayı yükseltmek istiyor. Son olarak, Galaxy S22 Ultra modelinde S Pen yuvası yer almıştı. Şirket, S Pen yuvası için Galaxy Z Fold 5 modelini seçti.

Galaxy Z Fold 4 çıkmadan önce birçok kaynak, modelde bir S Pen yuvasının olacağını belirtmişti. Ancak beklendiği gibi olmadı. Geçtiğimiz günlerde tedarikçileriyle yaptığı bir toplantıda Samsung, Galaxy Z Fold serisinde özel bir ekran kalemi yuvasının olabileceğine dair sinyalleri verdiği belirtildi.

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Samsung, S Pen yuvasını Galaxy Z Fold 4'te çok istese de kullanamadı. Bunun en büyük nedenleri arasında ilk olarak kamera yer alıyor. Şirket, modelinde kamera kalitesini ön planda tutmak istedi. Ağırlık ve kalınlık sınırlamaları, S Pen hayallerini suya düşürmüştü.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – 3.19 GHz – Adreno 670

Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

Bellek / RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü

Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve