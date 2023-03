Galaxy Z Fold 5 için can sıkan gelişme!

Katlanabilir telefon pazarında pastadan büyük bir pay almayı başaran Samsung, önemli satış rakamlarına imza atan Galaxy Z Fold serisini genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Güney Koreli üretici geçtiğimiz yıl Z Fold 4'ü vitrine çıkardı ve 2023 itibariyle cihazın halefi Galaxy Z Fold 5 üzerinde büyük aşama kaydetti. Son olarak katlanabilir telefonla ilgili yeni bilgiler geldi.

Galaxy Z Fold 5'in kapak ekranında herhangi bir değişiklik yok

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, çok yakında tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 5 ile ilgili yeni detayları paylaştı. Buna göre katlanabilir telefonun kapak ekranı selefi Galaxy Z Fold 4 ile aynı olacak: 6,2 inç. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Honor Magic VS modelinin dış ekranı 6,45 inç büyüklüğündeydi. Burada Güney Koreli üreticinin de ekran büyüklüğü konusunda bir hamle yapması bekleniyordu, ancak son iddialar bunun tam tersi yönünde.

Unfortunately, I can confirm that the Galaxy Z Fold5 external screen is still 6.2 "?? https://t.co/isu6Ylnhgi — Ice universe (@UniverseIce) March 8, 2023

Galaxy Z Fold 4, Ağustos 2021'de çıkış yaptı ve hem eleştirmenlerden hem de kullanıcılardan olumlu geri bildirimler aldı. Telefonda 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,2 inçlik OLED bir kapak ekran ve 7,6 inçlik ana ekran mevcut. Bunun dışında ekran altı kamerası gibi teknolojileri de kullanıcılara sunuyor. Son olarak net bir tanıtım tarihi yok, ancak iddialara göre bu yılın sonu veya 2024'ün başında vitrine çıkacak.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – 3.19 GHz – Adreno 670

Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

Bellek / RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü

Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve

