Galaxy Watch 6 işlemcisi ortaya çıktı: Yüksek performans vadediyor!

Samsung, akıllı saat modelleri için çalışmalarını sürdürüyor. Galaxy Watch 6 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Akıllı saat dünyasının en önemli isimlerinden birisi olan Samsung, yeni modeli için sıkı bir çalışma içinde. Bu yılın ikinci yarısında sahne alması beklenen Galaxy Watch 6 ile ilgili sızıntı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Galaxy Watch 6, Exynos W980 ile geliyor

Samsung, katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtacağı etkinlikte Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic modellerinden oluşan akıllı saat serisini sergileyecek. Gelen bilgilere göre giyilebilir cihazlar, Exynos W980 ile sahne alacak.

Paylaşılan bilgilere göre Exynos W980, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 4 serilerinde kullanılan Exynos W920'den yüzde 10 daha hızlı performans sunacak. İşlemci, 5nm üretim sürecinden geçecek. Bu durumun batarya ömrüne olumlu etkisinin olacağı tahmin ediliyor.

Samsung, otomobil teknolojisini telefonlara getiriyor!

Samsung, Galaxy Watch 5'in 40mm versiyonunda 284 mAh bataryaya yer verdi. Daha önceki bilgilere bakılırsa cihazlar, daha yüksek bir batarya kapasitesi sunacak. Şirket, Galaxy Watch 6 Pro modelinde safir kristal cam kullanacak. Standart modellerde ise Gorilla Glass 6'nın kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ek olarak Pro modeli, 1.4 inçlik Super AMOLED ekranı ve titanyum gövdeye sahip olacak.

Daha önceki Samsung akıllı saatlerinin sunduğu ikonik dönen çerçevelerin geri dönüp dönmeyeceğini henüz bilinmiyor. Paylaşımlara göre standart modeli 1.47 inç boyutunda bir ekranla birlikte gelecek. Ayrıca daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olacak. Bu fark küçük gelebilir. Ancak kağıt üstünde yüzde 10 civarı bir boyut artışı söz konusu. Bu nedenle piksel yoğunluğunu korumak için çözünürlük de 470 x 470 piksele çekilecek.