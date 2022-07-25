Galaxy Watch 5 beklenenden daha uygun fiyatlı olacak!

Samsung'un en yeni akıllı saati Galaxy Watch 5 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde duyurulması beklenen Galaxy Watch 5'in fiyatı da sızdırıldı. İşte bir önceki modele göre oldukça zamlanan Samsung Galaxy Watch 5 hakkında bilmeniz gerekenler.

Samsung Galaxy Watch 5 vergisiz 4700 TL'den başlıyor

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görseller Galaxy Z Fold4, Z Flip4 ve akıllı saat Watch 5'in çıkış tarihini ortaya koydu. Ünlü sızıntıcı Evan Blass, 10 Ağustos tarihinde Samsung Unfold Your World isimli bir lansman düzenleneceğini iddia etti. Şimdi ise Galaxy Watch 5 ailesinin fiyat etiketleri ortaya çıktı.

Samsung'un yeni akıllı saat ailesinde Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro olmak üzere iki model sunması bekleniyor. Galaxy Watch 5'in ise 40 ve 44mm şeklinde iki varyanta sahip olacağı belirtildi. Watch 5 Pro'nun ise 45mm ekrana yer vereceği düşünülüyor

Galaxy Z Fold4 ve Z Flip4 çıkış tarihi belli oldu

GizmoChina tarafından yapılan habere göre bluetooth destekli Galaxy Watch 5'in başlangıç fiyatı 259.98 euro (4726 TL) olarak belirlendi. Standart Watch 5'in daha büyük ekranlı sürümü ise 286 euro (5215 TL)

başlayacak.

Galaxy Watch 5: 259 euro (4726 TL)

Galaxy Watch 5 44mm: 286 euro (5215 TL)

Galaxy Watch 5 Pro: 430 euro (7833 TL)

2021 yılında duyurulan Galaxy Watch 4 serisinin başlangıç fiyatı 179 euro olarak açıklanmıştı. Sızdırılan yeni fiyat etiketleriyle birlikte Galaxy Watch serisinde neredeyse 100 euroluk bir zam olacağını görüyoruz. Türkiye fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise belirsiz.

Her iki model de ekran koruma için Gorilla Glass DX yerine "Sapphire Crystal" kullanılıyor. Yeni saatlerde ayrıca LTE, GPS ve 5 atm'ye kadar suya dayanıklılık da yine yer alan özellikler arasında. Saatlerin WearOS 3.5 tabanlı One UI Watch 4.5 ile geleceği tahmin ediliyor.

Peki siz yeni Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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