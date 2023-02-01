Galaxy Unpacked canlı yayını!

Samsung'un merakla beklenen etkinliği Samsung Unpacked için sayılı saatler kaldı. 1 Şubat yani bugün yeni Galaxy S serisi kullanıcıların karşısına çıkacak. Biz de düzenleyeceğimiz Miafitz ile canlı yayınla yeni Galaxy S Serisi'ni yorumlayacağız.

Yeni Galaxy S ailesi ve daha fazlası canlı yayında

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Samsung'un 2023 yılındaki yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını oluşturacak yeni Galaxy S Serisi uzun bir süredir teknoloji dünyasını meşgul ediyor. Özellikle Android sistemi kullananların merak ettiği yeni Samsung Galaxy S Serisi'ni bu akşam saat 20: 30'da Miafitz Twitch kanalında canlı yayında birlikte karşılayacağız.

Canlı yayında görüşmek üzere!