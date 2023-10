Galaxy Tab S9 FE tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung, bugün uygun fiyatlı akıllı telefon, tablet ve kablosuz kulaklık modellerini tanıttı. Samsung Galaxy Tab S9 FE modeli, 2 farklı boyut seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu. Galaxy Tab S9 FE özellikleri ve fiyatı…

Galaxy Tab S9 FE özellikleri ve fiyatı

Şirket, yeni modelinde kendi ürettiği Exynos 1380 işlemciye yer verecek. 5nm teknolojisine sahip olan işlemcide 4 adet 2.4GHz Cortex-A78 ve 4 adet 2GHz Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.

Samsung, Galaxy Tab S9 FE ve FE Plus olarak karşımıza iki farklı versiyon ile çıktı. Tab S9 FE modeli 10.9 inç ekran ile, Tab S9 FE Plus modeliyle 12.4 inç ekran ile tanıtıldı. Her iki modelde de Wi-Fi ve 5G versiyonunun olduğunu belirtelim.

Samsung, uygun fiyatlı olması nedeniyle cihazlarında FullHD Plus çözünürlüğe sahip IPS LCD panele yer verdiklerini açıkladı. Cihazlar, 90Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Galaxy Tab S9 FE modeli, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. Tab S9 FE Plus modeliyle 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip. Her iki modelin de depolama seçenekleri 128 GB ve 256 GB olarak belirtildi.

Galaxy Tab S9 FE modeli, 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 8.000 mAh batarya ile kullanıcıların beğenisine sunuldu. Galaxy Tab S9 FE Plus modeliyse 45W hızlı şarj teknolojisine sahip 10.000 mAh bataryaya sahip.

Samsung, standart modelin 529 euro, Plus versiyonunun ise 699 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı. Ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.