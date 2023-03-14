Galaxy S24 serisinin işlemcisi hakkındaki detaylar ortaya çıktı!

Akıllı telefon dünyasındaki çıta giderek yükseliyor. Şirketler, birbirlerini geçmek için cihazlara önemli özellikler yüklemeye devam ediyor. Bu şirketlerin başında gelen Samsung, Galaxy S24 serisinin hazırlıklarına başladı.

Galaxy S24, Snapdragon 8 Gen 3 ile sahne alabilir

Samsung, S23 serisiyle büyük bir ivme yakaladı. Performansıyla beğeni toplayan serinin Ultra modeli dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu serisinde 2023'ün en iyisi diye nitelendirilen "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" işlemcisini kullandı.

Daha önceki bilgiler Galaxy S24 ailesinin gücününü Exynos 2400'den alacağını, şirketin hem Snapdragon hem de Exynos işlemcili versiyonları piyasaya süreceğini söylüyordu. Ancak, son gelen bilgilere göre şirket selefiyle aynı yolu izleyecek. Galaxy S24, sadece Snapdragon 8 Gen 3'ü kullanacak.

Galaxy S24 serisi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Görünen o ki 2024'te sahne alması planlanan seri, birçok açıdan ilkleri barındıracak. DigiTimes'ın haberine göre Galaxy S24, geçtiğimiz yılın Mart ayında tanıtılan Wi-Fi 7'yi destekleyen ilk akıllı telefon serisi olacak.

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Snapdragon 8 Gen 3'ün beklenen özellikleri

Snapdragon 8 Gen 3'ün önemli özelliklerinden biri de yüksek bir hıza sahip olacak olması. İddialara göre yeni nesil işlemci, Cortex-X4'ün 3.20GHz'de çalışacak. Daha öncesinde çekirdeğin 3.70GHz'e çalışacağı belirtildi. Teknik özelliklerin sızıntısında ayrıca UFS 4.1 ve LPDDR5 RAM desteği olduğunu da görüyoruz.

Son olarak ise Snapdragon 8 Gen 3'te 1+5+2 CPU kümelemesinin olacağı söyleniyor. Böylelikle de verimlilik çekirdeklerinde azalma olacak ve daha çok performans odaklı bir şekilde yer alacak. Ancak belirttiğimiz gibi tüm bu bilgiler bir sızıntıdan ibaret. Sızıntıların oldukça erken zamanda gelmesi nedeniyle bilgilerin değişmesi oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu hatırlatmakta fayda var.