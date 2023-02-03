Galaxy S23 vs iPhone 14: Hangisi daha iyi?

Bu haberimizde sizler için yurt dışında aynı fiyata satılan Galaxy S23 ile iPhone 14 modellerini kıyaslıyoruz.

Samsung, 1 Şubat akşamı düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Her biri amiral gemisi olan bu cihazlar yalnızca Android değil, iOS tarafındaki iPhone modelleriyle de rekabet halinde. Biz de Galaxy S23 vs iPhone 14 kıyaslamamızı sizlerle paylaşıyoruz.

Galaxy S23 vs iPhone 14: Özellikleri ve fiyatı!

Galaxy S23 vs iPhone 14 kıyaslamamıza ilk olarak tasarımdan başlıyoruz. Her iki cihaz da seleflerinin tasarımını ufak değişiklikler ile devam ettiriyor. Fakat Samsung çentik yerine delik ekran teknolojisini kullandığı için ekran-kasa oranında bir adım ilerde yer alıyor.

Ayrıca bu modelde selefinden farklı olarak Gorilla Glass Victus 2 bulunuyor. Tabii Apple da Ceramic Shield korumasıyla birlikte en dayanıklı camları kullandığını söylüyor. Arka taraflarında ise skoru etkileyecek bir kamera tasarım farkı mevcut değil. Sonuç olarak tasarımların güzelliği göreceli olduğu için karşılaştırmanın bu kısmında kararı sizlere bıraktık.

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Cihazların ekranlarına bakacak olursak; Galaxy S23, 6.1 inç boyutunda, Dinamik AMOLED 2X teknolojini kullanıyor. 425 PPI olan bu panel 1080×2340 çözünürlüğe, 1.750 nit parlaklığa, HDR10 desteğine ve 48-120 Hz arası değişen yenileme hızına sahip.

iPhone 14'ün de ekran boyutu 6.1 inç. Fakat panel tarafında farklı teknolojiler kullanılıyor. Cihazda 1170×2532 çözünürlüğünde 460 PPI'lık Super Retina XDR 60 Hz destekli OLED panel yer alıyor. 1200 nit parlaklığa ve HDR 10 desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Ekran kıyaslamasında her iki cihazın avantajları olsa da ekran-kasa oranının daha iyi oluşu, 120 Hz'ye çıkabilen değişken yenileme hızı ve yüzde 45 daha yüksek parlak olması nedeniyle Galaxy S23'ün bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

Gelelim performans karşılaştırmasına. Samsung Galaxy S23, Qualcomm'un Galaxy serisine özel geliştirmeler yaptığı Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisini kullanıyor. iPhone 14 ise Apple'ın ilk olarak iPhone 13 serisinde kullandığı A15 Bionic işlemcisinin GPU tarafında biraz daha geliştirilmiş versiyonuna sahip.

Ek olarak Galaxy S23'ün 8 GB, iPhone 14'ün 6 GB RAM ile geldiğini söyleyelim. Kağıt üstünde Samsung'un donanımı daha güncel olsa da performans ve uygulama optimizasyonu nedeniyle bu kıyaslamada kazanan Apple diyebiliriz. Tabii saatlerce sürecek video düzenleme veya 3D animasyon benzeri işlemlerle bu cihazların sınırlarını zorlamayacaksanız, her ikisi de uzun yıllar boyunca beklentilerinizi karşılayacaktır.

Birçok insanın akıllı telefon alırken dikkat ettiği en önemli donanım olan kameralara yakından bakalım. Samsung Galaxy S23, 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 10 Megapiksel telefoto lenslerine sahip.

iPhone 14 ise 12 Megapiksel ana, 12 Megapiksel de ultra geniş açı kamerasına sahip. Ayrıca her iki cihazda da 12 Megapiksel ön kamera yer alıyor. Kağıt üzerinde Samsung'un hem yakınlaştırma yapabilen 3. kamerası hem 8K 30 FPS video desteği hem de yüksek çözünürlüklü ana kamerası nedeniyle önde olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat günlük kullanımda fark bu kadar net olmayacaktır. Hatta çekimin yapıldığı sahneye göre hem video hem de fotoğraf tarafında iPhone 14'ün iyi olduğu birçok sonuç görüyoruz. Fakat verilen fiyatın karşılığı olarak Samsung'un daha fazla şey sunduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Batarya, şarj ve diğer bağlantı özelliklerine baktığımızda ise tek başına sonucu etkileyecek bir maddenin olmadığını söyleyelim. Örneğin, Galaxy S23 Wi-Fi 6, iPhone 14 ise daha iyi olan Wi-Fi 6E desteğine sahip. Buna karşılık iPhone 14 20W, Galaxy S23 ise 25W hızlı şarj sunuyor. Yani birbirlerine göre ufak farklarla avantajları ve dezavantajları mevcut.

Son olarak gelelim fiyat kıyaslamasına. Her iki cihazın da ABD başlangıç fiyatı 799 dolar. Bu da Türkiye'de vergiler dahil 29 bin 528 TL'ye karşılık geliyor. Fakat Apple cihazlar ilk çıktığında kur oranını yüksekten hesaplayarak getirdiği ve de geçtiğimiz ay zam yaptığı için iPhone 14'ü 32 bin 999 TL'ye satıyor.

Öte yandan Samsung, Türkiye'ye özel fiyatlandırma yaparak 799 dolarlık Galaxy S23'ü 677 dolardan, yani 24 bin 999 TL'den satışa sundu. Bu nedenle global pazarda aynı fiyata satılan bu iki cihaz arasında Türkiye'de 8 bin TL fiyat farkı mevcut. Dolayasıyla karşılaştırmanın kazananı Galaxy S23.

Not: Cihazların önümüzdeki yıllarda satılacağı olası fiyatlar ve 2. el piyasası göz önüne alınmamıştır.

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