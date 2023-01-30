Galaxy S23'ün en ucuz modeli daha yavaş olabilir!

Samsung Galaxy S23 128GB modelinde daha yavaş depolama teknolojisi kullanılacak. Peki neden? İşte detaylar.

Samsung Galaxy S23 ailesinin tanıtılmasına günler kala cihazlar hakkında yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Son iddiaya göre Galaxy S23 128GB modeli daha yavaş bir depolama teknolojisine sahip olacak. Peki Samsung, giriş seviyesi S23 modeli için neden böyle bir karar aldı?

Galaxy S23 128GB, UFS 3.1 depolama ile gelecek

Popüler sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre, Galaxy S23'ün 128 GB varyantı UFS 3.1 depolama ile gelirken, 256 GB ve 512 GB modelleri en son UFS 4.0 teknolojisine sahip olacak. Bu, Samsung'un standart ve üst düzey modelleri arasında ayrım yapacağını ortaya koyuyor.

Galaxy S23 128 GB modelinin depolama açısından bazı dezavantajları olabilir. Serinin diğer modellerine benzer şekilde LPDDR5X RAM'e sahip olacakken, depolamada aynı teknoloji kullanılmayacak. Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra'nın 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri UFS 4.0 teknolojisiyle gelecek.

shiftdelete.net/android-icin-34-zararli-uygulama-kesfedildi

Teknoloji devinin depolama teknolojisinde ayrım yapma nedeni ise stok sorunlarından kaynaklanıyor. Ice Universe'in bildirdiği üzere, sadece Japon üretici Kioxia 128GB UFS 4.0 üretiyor. Ancak Samsung'un UFS 3.1 modüllerine kıyasla önemli performans artışı yaratmıyor. Bu yüzden şirket, kendi UFS 3.1 modüllerini kullanacak.

Galaxy S23 serisi, Qualcomm'un Samsung için modifiye ettiği Snapdragon 8 Gen 2'den gücünü alacak. 6.8 inç ekran ile geleceği belirtilen Galaxy S23 Ultra, 3.088 x 1.440 çözünürlük sunacak. Galaxy S23 Ultra 8 GB ve 12 GB RAM, Galaxy S23 ve S23 Plus ise sadece 8 GB RAM'li versiyona sahip olacak.

Orange.pl adlı web sitesinde ortaya çıkan Galaxy S23 fiyat listesi ise şu şekilde:

S23 8/256 GB: 6.069 zloty (1.289 euro)

S23 Plus 8/256 GB: 7.049 zloty (1.603 euro)

S23 Plus 8/512 GB: 8.159 zloty (1.733 euro)

S23 Ultra 8/256 GB: 8.328 zloty (1.770 euro)

S23 Ultra 12/512 GB: 8.679 zloty (1.843 euro)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.