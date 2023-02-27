Galaxy S23 Ultra Wi-Fi sorunu ile gündemde

Samsung, 1 Şubat tarihinde yaptığı Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisini tanıttı. Fakat Reddit ve Samsung forumlarında yer alan birçok Galaxy S23 Ultra kullanıcısı, telefonun bir Wi-Fi sorunu olduğunu paylaştı. Bu açıklamaların ardından henüz çok yeni olan akıllı telefon için şirketten bir açıklama gelmedi. Peki, Galaxy S23 Ultra kullanıcılarının yaşadığı Wi-Fi sorunu nedir ve nasıl düzeltilir? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Galaxy S23 Ultra için Wi-Fi sorunu, birçok cihazda ortaya çıktı

Samsung, kısa süre önce Galaxy S23 Ultra modelinin de yer aldığı yeni amiral gemisi serisini tanıttı. Bu serinin yeni tanıtılmasına rağmen Galaxy S23 Ultra'ya sahip bir bilişim uzmanı, telefonun Wi-Fi'ının internet erişim sorunları yaşadığını dile getiriyor.

Bilişim uzmanına göre Galaxy S23 Ultra, satın alındığı günden beri Wi-Fi'a bağlanıyor fakat erişim sıkıntısı çekiyor. Bunu düzeltmek için her yolu denediğini aktaran uzman, en sonunda telefonu Wi-Fi 6'dan Wi-Fi 5'e geçirdikten sonra çözüme ulaştığını aktarıyor. Aynı sorunu yaşayan diğer kullanıcılar ise telefonu fabrika ayarlarına çevirip Wi-Fi 6 ve WPA3'ü devre dışı bıraktıktan sonra sorunu çözmede başarılı olduklarını aktarıyor.

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Bilişim uzmanı, kendiyle birlikte ek olarak eşinin de aynı modelde telefona sahip olduğunu fakat onun böyle bir sorun yaşamadığını da paylaştı. Yani bu sorun, ülkeye ya da bağlantıya göre değişiklik göstermiyor.

Öte yandan Samsung'un bu sorunu bildiği fakat herhangi bir düzeltme yapmadığı Gizmochina tarafından belirtilen bilgiler arasında yer alıyor. Gizmochina'nın haberine göre şirket, akıllı telefonların iade süresi dolduktan hemen sonra Galaxy S23 Ultra modellerindeki Wi-Fi sorununu çözecek bir güncelleme yayınlayacak.

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