Galaxy S23 Ultra'nın kamerasını gözler önüne seren sızıntı!

Samsung Galaxy S23 serisi yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bugüne iddialarla ve sızıntılarla birçok kez gündeme gelen akıllı telefonların en çok merak edilen yönlerinden birisi ise kamerası demek mümkün. Güney Koreli şirketin üst düzey özelliklere sahip Galaxy S23 Ultra modelinde 200 Megapiksel sensör kullanacağına yönelik iddialar söz konusu. Peki bu söylentiler gerçeği yansıtıyor mu? Kısa bir süre önce sızdırılan bir görselle bu durum kesinleşti diyebiliriz.

Galaxy S23 Ultra 200 Megapiksel kameraya sahip olacak mı?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Ice Universe, yaklaşan Galaxy S23 Ultra modelinin varsayılan kamera uygulamasından bir ekran görüntüsü paylaştı. Buna göre halihazırda yüksek ihtimal olarak görülen 200 Megapiksel iddiaları da doğrulanmış oldu. Zira görsele baktığımızda 200 Megapiksel ve 50 Megapiksel olmak üzere iki farklı çekim modu sunulacağını belirtelim.

Galaxy S23 Ultra, 200 Megapiksel ISOCELL HPX sensörünü kullanacak ve daha iyi bir kamera deneyimi için yeni teknolojilere ev sahipliği yapacak. Bu noktada, sensöre daha iyi ışık emilimi için DTI ve gelişmiş düşük ışık fotoğrafçılığı için kameranın 4 veya 16 pikseli tek bir piksel olarak birleştirmesini sağlayan Tetra2Pixel gibi özellikler kullanıcılara sunulacak.

Samsung Galaxy S23 serisinin işlemcisiyle ilgili kritik gelişme!

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 Ultra'nın kamera performansını gözler önüne seren bir görsel ortaya çıktı. Weibo'da paylaşılan iki farklı görsel karesinde S23 Ultra ve S22 Ultra'nın kamera performansları karşılaştırıldı. Paylaşılan görsele göre Samsung, yeni Ultra modelinde kamera konusunda önemli bir adım atmış gibi görünüyor.

Çekilen fotoğraflarda modellerin zoom performansları karşılaştırıldığını belirtelim. Görsellerde tam olarak nerenin çekildiği belli olmasa da panjur kapı gibi görünen iki detayın, S23 Ultra tarafından çok daha net bir şekilde görüntülendiği apaçık ortada. Bu çekim için yapay zeka destekli görüntü geliştirme sistemlerinin de devre dışı olduğunu hatırlatmakta fayda var.