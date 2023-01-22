Galaxy S23 Ultra'nın kamera testi sızdırıldı!

Bir süredir sızıntılar ile gündeme gelen Galaxy S23 Ultra modelinin kamera performansı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Samsung, 1 Şubat'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 ailesini tanıtacağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri sızdırılan Samsung Galaxy S23 Ultra modelinin kamera performansı ortaya çıktı.

Galaxy S23 Ultra, kamera performansıyla kendinden söz ettirecek

Model numarası SM-S9180 olarak belirtilen Galaxy S23 Ultra, Qualcomm'un Samsung için modifiye ettiği Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtılacak. Standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerde 3.2GHz olan performans çekirdeği, Samsung Galaxy S23 ailesinde 3.36GHz'e yükseltilecek. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında çalışacak.

6.8 inç ekran ile geleceği belirtilen cihaz, kullanıcılara 3.088 x 1.440 çözünürlük sunacak. Samsung, Galaxy S23 serisinde selefinde de olduğu gibi 8 GB ve 12 GB RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

Xiaomi 13, küresel pazar için geri sayımda!

Dörtlü kamera dizilimiyle geleceği bilinen cihazda 200 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 12 Megapiksel telefoto kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacağı listelenen bilgiler arasında yer alıyor.

Galaxy S23 Ultra. The store who has the phone is already making a few camera tests. ?? This one is a zoom test. pic.twitter.com/Ei7jzaqQUj — Alvin (@sondesix) January 21, 2023

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.