Galaxy S23 Ultra ile ilgili hayal kırıklığı yaratan detay!

Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S23 serisi, 2023'ün en çok beklenen akıllı telefonları arasında. Son dönemde serinin bazı modelleri performans testlerinde göründü. Böylelikle kullanıcıların akıllarında söz konusu telefonların nasıl bir performans sunacağına dair fikirler oluşmaya başladı. Kısa süre önce serinin Galaxy S23 Ultra modeliyle ilgili hayal kırıklığına uğratan bir sızıntı ortaya çıktı.

Galaxy S23 Ultra, 200 Megapiksel ana kamerayla gelecek mi?

Bilindiği üzere son dönemdeki tüm sızıntılar, yaklaşan Galaxy S23 Ultra modelinin 200 Megapiksel ISOCELL HPX sensörüyle kullanıcıların önüne çıkacağını gösteriyordu. Ancak bu, kısa süre önce yaşanan bir gelişme sonrası tamamen değişti. Galaxy S23 Ultra ilgili paylaşılan son görseller akıllı telefonun 108 Megapiksel ana kamerayla geleceğini iddia ediyor.

Bu noktada Galaxy S23 Ultra'da hangi sensörün kullanılacağı belli değil. Ancak iddialara göre selefi Galaxy S22 Ultra'daki ISOCELL HM3 sensörü bulunacak. Öte yandan 12 Megapiksel telefoto, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel yardımcı sensöre ev sahipliği yapacak. İşin ilginç tarafı ise selfie kamerasında da bir düşüş söz konusu. Zira son sızıntılar, cihazın 12 Megapiksel ön kamerayla geleceğini gösteriyor. Galaxy S22 Ultra'da 40 Megapiksel selfie kamerası kullanıldı.

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Galaxy S23 Ultra'nın ekran özellikleri de kısa bir süre önce belli oldu. Buna göre akıllı telefonda 2.200 nit maksimum parlaklığa sahip bir E6 Super AMOLED LTPO 3.0 ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu noktada en dikkat çeken detaylardan birisi de ekran parlaklığı demek mümkün. Zira ürün, eylülde vitrine çıkan iPhone 14 Pro Max'ten yaklaşık 200 nit daha parlak bir ekrana sahip olacak.

Akıllı telefonun ekranının yaklaşık 2.000 Hz'lik bir PWM frekansına sahip olduğu belirtiliyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu büyük oranda düşürüyor. Aynı zamanda paneli selefi Galaxy S22 Ultra'ya kıyasla yüzde 45 daha az güç kullanacak.

Cihazda geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'ye yer verilecek. Qualcomm, yeni işlemcisi için TSMC ile anlaşma sağladı. 4 nm teknolojisiyle üretilen yongada bir adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, iki adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve üç adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanılıyor. Öte yandan Ray Tracing teknolojisini de destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriliyor.

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