Galaxy S23 Ultra, 12 megapiksellik ön kamerası ile iddialı geliyor

Galaxy S23 Ultra ön kamerası 40 megapikselden 12 megapiksele düştü. Ancak bu durum düşünüldüğü gibi bir sonuç ortaya koymayacak.

Samsung'un amiral gemisi serisi için geri sayım başladı. Şirket, serinin en önemli oyuncusu Galaxy S23 Ultra'ya ayrı bir önem veriyor. Sızıntılarıyla birçok özelliğinden haberdar olduğumuz model, özçekim kamerasıyla da adından söz ettirmek istiyor.

Galaxy S23 Ultra ön kamerası, "Pro" modu ve "Dual Pixel" teknolojisine sahip olacak

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S22 Ultra'nın ön kısmında 40 megapiksellik bir sensör kullanmıştı. Beklenen yeni modelde ise büyük bir düşüş yaşanacak. 50 megapiksel sensör yerini 12 megapiksel bir özçekim kamerasına bırakacak. Ancak bu kalitenin düştüğü anlamını tanışımıyor.

Sızıntı haberleriyle tanınan Ahmed Qwaider isimli bir kaynağın haberine göre kalite daha da artacak. Buna göre Galaxy S23 Ultra ön kamerası, artık "Pro" modunda çalışacak. "Dual Pixel" teknolojisi bulunacak kamerada az ışıkta yüksek kalitede görseller elde etmeye yarayacak gece çekimi özelliği de bulunacak.

Samsung Galaxy S23 görselleri sızdırıldı!

Beklenen Samsung modeli, arka tarafta da iddialı bir kamera dizilimine sahip olacak. OIS destekli 200 megapiksel ana sensörle çekim yapabilen model, geniş açılı olarak 108 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Ayrıca 12 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel dördüncü bir kamera yer alıyor.

Önümüzdeki haftalarda 1199 dolardan başlayan fiyatlarla sahne alması beklenen Samsung modeli, Geekbench 5 testinde görebileceğiniz üzere tek çekirdekte 1566, çoklu çekirdekte ise 5179 puan elde etti. Serinin kutudan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile geleceği gelen bilgiler arasında.