Galaxy S23 tanıtılmadan: Galaxy S24 ile ilgili ilk bilgiler geldi!

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen Galaxy S23 serisi, 2023 yılının en çok beklenen akıllı telefonları arasında. Akıllı telefonlarla ilgili birçok detay halihazırda biliniyor ve şu an için geriye sadece Samsung tarafından satışa çıkarılması kaldı. Hatta öyle ki henüz resmi olarak vitrine çıkmayan serinin halefleriyle ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı. Peki Galaxy S24 kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy S24 serisiyle ilgili kritik işlemci detayı

Samsung, bugüne dek amiral gemisi modellerini kendi üretimi Exynos ve Snapdragon işlemcileriyle piyasaya sürdü. Hatta Galaxy S serisini Türkiye'ye yıllardır Exynos işlemcisiyle getiren şirket, bu yıl bir değişiklik yaparak geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S22 serisini ülkemizde Snapdragon işlemciyle satışa sundu.

Samsung'un bir süredir yeni çıkacak amiral gemisi modellerinde işlemci değişikliğine gideceğine yönelik iddialar vardı. Bunların nedeni ise Exynos işlemcilerinin kullanıcıların beklentilerini karşılamaması ve Snapdragon sürümünün performans açısından altında kalarak kullanıcı deneyimini düşürmesi diyebiliriz.

Samsung uyardı: Bu güncellemeyi hemen kurun!

Bu iddiaların büyük bir kısmı doğru çıktı ve 1 Şubat'ta tanıtılacak Galaxy S23 serisinde Snapdragon yonga seti ön plana çıkacak. Böylelikle Samsung, tarihinde ilk kez dünya çapında satılan tüm Galaxy S serisi akıllı telefonlarında Snapdragon işlemci kullanacak.

Seriye güç verecek işlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 olacak. Ancak bu yonga seti diğer üreticilerin kullandıklarının aksine daha yüksek saat hızları sunacak, yani modifiye edilmiş bir versiyon olacak. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, 2024'te tanıtılacak Galaxy S24 serisinde de benzer bir yol izleyecek.

Yani iddialar doğruysa Samsung, sadece Galaxy S23 serisinde değil bir sonraki seride de Qualcomm'un en yeni amiral gemisi yongasının daha yüksek saat hızları sunan özel bir sürümüne yer verecek. Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar'a göre Güney Koreli üretici kendi üretimi Exynos işlemcilerinin beklenen seviyeye gelene kadar bu durumu devam ettirecek. Tabii bunların sızıntı olduğunu ve resmi bir açıklama olmadığını da belirtmekte fayda var.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!