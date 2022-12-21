Galaxy S23 serisi tanıtım tarihinde değişiklik

Samsung, 2023 yılına girdikten sonra yeni amiral gemisi modellerinin yer alacağı Galaxy S23 serisini tanıtacak. Fakat teknoloji devi, serinin tanıtılacağı Unpacked etkinliğinin tarihini belirlemekte zorluk çekiyor. Geçtiğimiz günlerde etkinliğin ertelendiği bilgisi geldi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre ise Samsung, Galaxy S23 serisinin tanıtılacağı Unpacked etkinliği için karar verdi. Peki, Samsung Galaxy S23 serisi için tanıtım tarihi ne zaman? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy S23 serisinin tanıtım tarihi için 1 Şubat öngörüldü

Twitter'dan Samsung ve cihazları hakkında sızıntı haberi yapan deneyimli analist @Universelce, yaptığı paylaşımla Samsung'un Galaxy S23 serisini tanıtacağı Unpacked etkinliğini 1 Şubat tarihinde yapacağını duyurdu.

Analiste göre teknoloji devi, gösterişli bir şekilde yapacağı etkinlikle Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve en son da Galaxy S23 Ultra'yı görücüye çıkaracak. Etkinlik sonrasında 10 Şubat ya da 17 Şubat tarihinde de tanıtılan yeni modeller, pazara çıkacak. Bu tarihin belli olması ise teknoloji firmalarının genellikle yeni modellerini Cuma günü pazara sunmasından kaynaklanıyor.

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Samsung'un daha önce Unpacked etkinliğini telefonların fiyat etiketi konusunda kararsız kalmalarından dolayı Şubat ayında yapılacağı konuşulmuştu. Fakat güncel bilgiler ve deneyimli sızıntıcının yaptığı paylaşımla bu durum askıya alınmış görünüyor.

Samsung Galaxy S23 serisi fiyat etiketi

Öte yandan serinin fiyat etiketleri için de şu bilgiler daha önceki sızıntılar arasından yer alıyor:

Samsung Galaxy S23 fiyat etiketi: 799 dolar (14.891 Türk Lirası + vergiler)

Samsung Galaxy S23 Plus fiyat etiketi: 899 dolar (16.755 Türk Lirası + vergiler)

Samsung Galaxy S23 Ultra fiyat etiketi : 1199 dolar (22.347 Türk Lirası + vergiler)

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S23 serisi için beklentileriniz ve fiyat tahminleriniz neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.