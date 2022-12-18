Galaxy S23 serisi için fiyat etiketleri sızdırıldı

Samsung, 2023 yılında yeni amiral gemisi modellerinin yer alacağı Galaxy S23 serisini tanıtacak. Teknoloji devinin bu seriyi normalde Şubat ayının başlarına tanıtması bekleniyordu. Fakat ortaya çıkan yeni bilgilere göre bu tarihte küçük bir değişiklik oldu. Tarihle ilgili bilgilendirme yapan kıdemli teknoloji analisti @TheGalox_, ek olarak Samsung Galaxy S23 serisi için tahmini fiyat etiketlerini de paylaştı. Peki yeni serinin fiyatları nasıl olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy S23 serisi için tahmini fiyat etiketleri

Samsung, Şubat ayının başlarında yapacağı Unpacked etkinliğinde Galaxy S23 serisini tanıtacaktı. Fakat şirket, modellerin fiyatlarında kararsız kaldığı için etkinliği Şubat ayının sonlarında gerçekleştirecek. Bu seride Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modelleri yer alacak.

Tanıtım tarihiyle ilgili bilgilendirme yapan @TheGalox_ adlı kıdemli teknoloji analisti Twitter hesabından bir de yeni gelecek seri için şunları belirtti

Samsung Galaxy S23 fiyat etiketi: 799 dolar (14.891 Türk Lirası + vergiler)

Samsung Galaxy S23 Plus fiyat etiketi: 899 dolar (16.755 Türk Lirası + vergiler)

Samsung Galaxy S23 Ultra fiyat etiketi : 1199 dolar (22.347 Türk Lirası + vergiler)

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Galaxy S23 serisinde, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin sadece bu modeller için hazırlanmış özel bir varyantı kullanılacak. Klasik model olan Galaxy S23, bu işlemci dışında bir de farklı bir varyantla gelecek. Yani klasik model iki farklı işlemci seçeneğiyle sunulacak.

Samsung daha önceki çift işlemci seçeneğiyle tanıtmayı bütün modellerinde yapıyordu. Fakat ülkelerden gelen tepkiler üzerine bu durumda azaltmaya gitti. Daha önce ortaya çıkan sızıntılarda ayrıca serinin 17 Şubat tarihinde de satışa açılacağı bilgisi mevcuttu. Güncellenen bilgilere doğrultusunda satışa başlama tarihi de aynı oranda ileriye atacaktır.

Siz okuyucularımız bu konu için ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 serisi için fiyat tahminleriniz var mı ve modellerden beklediğiniz değişiklikler neler? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.