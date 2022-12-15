Galaxy S23 ile oyun oynamak isteyenlere kötü haber: Fırın olacak!

Akıllı telefon dünyasının en önemli isimlerinden Samsung, merakla beklenen amiral gemisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Seri ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak ortaya çıkan rapor, meraklılarının aklına şüphe düşürebilir.

Galaxy S23 serisi, özel bir soğutma sistemine sahip olmayacak

Dünya üzerinde birçok kullanıcı, Samsung'un önümüzdeki yılın başlarında piyasaya süreceği Galaxy S23 serisini merakla bekliyor. Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre seri, özel bir soğutma sistemine sahip olmayacak. Bu da oyun severleri hüsrana uğratabilir.

Samsung serisinin oyun oynarken aşırı ısınmalara maruz kalabileceği belirtiliyor. Ancak bu durum serinin en iyi oyuncusu olacak Galaxy S23 Ultra için geçerli olmayacak. Serinin Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2 ile geleceği biliniyor. Öyle ki işlemci, özellikle oyunlarda yüksek performans vadediyor. Hatta, bazı iddialara göre bu işlemci, seriye özel yeniden şekillenecek.

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Snapdragon 8 Gen 2'nin tipik olarak 3,2 GHz'lik bir hız sunuyor. İşlemci, Galaxy S23 serisi ile birlikte yükselme alarak 3,36 GHz'e çıkacak. Öyle ki içeriden birçok önemli kaynak Snapdragon 8 Gen 2'nin Samsung için özel yüksek frekanslı bir sürümünü kullanacağını onaylıyor. Bu durum, serinin 2023'ün en iyi işlemcisine sahip akıllı telefon ailesi olmasını sağlayabilir.

Önemli bir kaynaktan elde edilen bilgiye göre Galaxy S23, uygun fiyatlı olmak için bazı özelliklerinde indirgeme yoluna gidecek. Kaynağa göre Samsung, standart modelde bazı özelliklerini ortadan kaldıracak veya bazı bileşenlerini düşürecek. Görünen o ki kısıtmalar sadece soğutma sistemiyle kalmıyor. Bilgiye göre düşüş görmesi muhtemel olan bir bileşenlerin başında titreşim motoru geliyor.