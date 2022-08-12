Galaxy Buds 2 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu!

Samsung, 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını, TWS Bluetooth kulaklığını ve de akıllı saat modellerini vitrine çıkardı. Şüphesiz etkinlikte ön planda olan cihazlardan birisi de Galaxy Buds 2 Pro idi. TWS Kulaklık, teknik özellik ve tasarım gibi detaylarda sınıfı geçmeyi başardı. Son olarak ürünün Türkiye fiyat etiketi belli oldu.

Galaxy Buds 2 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Şirketin iddiasına göre yeni Galaxy Buds modelleri piyasanın en iyi ANC, yani gürültü engelleme özelliğine sahip. Buna ek olarak her iki kulaklığın da içerisinde yeni sürücüler bulunuyor. Bu sayede ses kalitesinin bir üst seviyeye (24bit Hi-Fi) çıkarıldığı söyleniyor. Ayrıca dış sesi algılama ve mikrofon tarafında da bazı geliştirmeler bulunuyor.

Pil ömrüne baktığımızda ise ANC aktif bir haldeyken kulaklıklar yaklaşık 5 saat boyunca müzik çalma ve 3.5 saat konuşma süresi sunuyor. Şarj kutusu ile birlikte ise bu süre 18 ve 14 saate kadar çıkıyor. Tabii ANC kapalı olursa 8 saate kadar müzik çalma, 4 saate kadar da konuşma süresi sunuyor. Şarj kutusu ile de bu süre 29 ve 15 saate kadar yükseliyor.

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Kablosuz kulaklığın fiyatı ise ilk etapta 239 dolar şeklinde açıklanmıştı. Bu noktada Türkiye fiyatına dair en ufak bir bilgi verilmedi. Ancak bu durum bir süre önce değişti. Zira ürün, Samsung Türkiye resmi internet sitesinde 3 bin 499 TL'den ön siparişe açıldı. Ayrıca şimdi sipariş verilmesi halinde 9 Eylül 2022 tarihinden itibaren sevk edilmeye başlanacağını da belirtelim.