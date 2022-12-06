Galaxy A14 Samsung'un internet sitesinde!

Samsung'un yakın zamanda tanıtmaya hazırlandığı Galaxy A14 hakkındaki sızıntıların sayısında bir artış söz konusu. Daha önce Geekbench, BIS, NBTC ve FCC veri tabanında görünen ve daha sonra tasarımı büyük ölçüde belli olan akıllı telefon şimdi de Samsung'un web sitesinde ortaya çıktı. Bu da tanıtımın çok yakında olduğu anlamına geliyor.

Galaxy A14 Samsung destek sayfasında ortaya çıktı

Samsung, geçen yılın aralık ayında Galaxy A13 modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Şimdi sıra cihazın halefinde ve an itibariyle uzun bir süredir sızıntılarla düşmeyen akıllı telefonla ilgili birçok detayı biliyoruz. Son olarak model Samsung'un resmi destek sayfasında SM-A146B/DS model numarasıyla ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A14, 5G ve 4G varyantlarıyla satışa çıkacak ve iki farklı işlemci seçeneği bulunacak: MediaTek Dimensity 700 ve Exynos 1330. Bu detaylar geçmiş performans testlerinde belli oldu. Bunun dışında 6.8 inç FHD+ çözünürlüklü LCD panelin cihazda kullanılması söz konusu. Model, 13 Megapiksel selfie ve 50 Megapiksel ana kamerayla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Son olarak 5.000 mAh'lik bir pilden besleneceğini belirtelim.

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Samsung Galaxy A14, giriş segmentinin genelindeki gibi damla çentiğe ve ortalama bir ekran gövde oranına sahip olacak. Arkadaysa dikey olarak sıralanmış üç adet kameranın olduğunu söylemek mümkün. Son olarak cihazın bu ay içerisinde veya en geç 2023'ün başlarında tanıtılma ihtimali söz konusu.

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