GAFAM için tehlike çanları çalıyor! Tarihi kayıp

ABD'nin ve dünyanın en büyük teknoloji şirketleri olarak bildiğimiz GAFAM piyasa değeri kaybı ile gündem oldu.

ABD'nin ve aynı zamanda dünyanın en büyük teknoloji 5 teknoloji firması Google, Amazon, Facebook, Apple ve Microsoft ya da kısaca GAFAM, Covid-19 pandemisi sonrası 4 trilyon doları bulan tarihi değer kaybıyla karşı karşıya. İşte detaylar…

GAFAM piyasa değeri yüzde 40 düştü!

GAFAM olarak adlandırılan dünyanın en büyük 5 teknoloji şirketinin piyasa değeri her geçen gün eriyor. Geçtiğimiz yıl sonu 2.94 trilyon dolarlık değeri ile 3 trilyon dolar seviyesini aşmaya en yakın şirket olarak anılan Apple'ın piyasa değeri 2.15 trilyon dolara kadar geriledi.

Amazon piyasa değeri ise geçtiğimiz yılın yaz aylarında şirket tarihinin rekorunu kırarak 1.88 trilyon dolara ulaştı. Fakat daha sonra 878 milyar dolara kadar geriledi. Bu da onun 1 trilyon dolar değer kaybına uğrayan halka açık ilk şirket olarak anılmasına neden oldu.

Apple, en iyisi olduğunu iddia ettiği alandan dava yedi!

Benzer şekilde Microsot 2.58 trilyon dolardan 1.67 trilyon dolara, Google'ın çatı şirketi olan Alphabet 1.98 trilyon dolardan 1.11 trilyon dolara kadar düştü. İçlerinde en çok şaşırtan ise Meta çatısı altında tekrar yapılanan Facebook oldu. Zira bu kararın ardından 0.9 ila 1 trilyon dolar arasında değere sahip olan şirket 240 milyar dolara kadar geriledi.

Şirketlerin 1 yıl içerisindeki en yüksek ve düşük piyasa değerlerinin oranı daha net bir tablo ortaya koyacaktır. Zira bu 5 şirketin kaybettiği 4 milyar dolarlık değer Türkiye, Arjantin ve İsviçre'nin gayri safi yurt içi hasılalarının toplamından daha fazla.

2022 içerisindeki değişim:

Meta (Facebook): Yüzde -70

Amazon: Yüzde -49

Alphabet (Google): Yüzde -41

Microsoft: Yüzde -33

Apple: Yüzde -28

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!