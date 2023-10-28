- Füzelere uydu yaptılar, yarışmaya hazırlar

DÜZCE - Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, savunma sanayisinde kullanılan füzelere uydu hazırladı. TEKNOFEST'e hazırlanan öğrenciler uydunun gelecek senelerde füzelerin tamamında kullanılabileceğine inanıyor.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, savunma sanayi teknolojilerinde kullanılan füzelere uydu sistemi hazırlamaya karar verdi. Öğrenciler ellerinde ki malzemeler ile füzelerin içerisine yerleştirilecek uyduları hazırlayarak son testlerini gerçekleştirdi. Daha önce başvurdukları yarışmadan 150 takım arasından 21. olan uyduyu daha da geliştiren öğrenciler, yeni yarışmada derece bekliyor.

"Tek kapsül halinde füzeden ayrılıyor"

Uydu hakkında bilgi veren Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet Mert Büyükbaş, "Geçen sene üniversitemizde uydu takımı vardı. Biz sıfırdan oluşturduk. Teknofest'te bu uydu ile 150 takım arasından 21. olduk. Teknofest'te yarışmak için bu uyduyu yaptık. Bu uydu yarışma öncesinde rokete yüklenir. Roketle beraber 750 metre bir irtifaya çıkar. Bu her sene şartname ile birlikte değişiyor. Roket ile beraber çıktıktan sonra tek kapsül halinde roketten ayrılıyor. 550 metreye kadar tek parça halinde iner. 550 metre irtifadan sonra 2 parçaya ayrılıyor uydumuz bundan sonra 2 parça olarak düşüşe geçer. Düşüş esnasında üzerinde bulunan 10'a yakın sensor ve kameradan yer istasyonu adını verdiğimiz bir bilgisayar programımız var. Buradan kontrol ediyoruz. Bu yazılımı tamamen kendimiz yazıyoruz. Üzerinden aldığı sıcaklık, basınç motor izi gibi verileri ve kamera görüntüsünü hem bu yer istasyonuna data olarak gönderiyor hem de kamera görüntüsünü canlı izliyoruz. Gyro'dan da eksen bilgisini ölçebiliyoruz. Bu yere düşüş esnasında belli metrelerde belli hızda inmesi gerekiyor. Paraşüt hesaplarımız ve uydumuzun aero dinamiği bu şekilde tasarlandı" ifadelerini kullandı.

"Uzay ve uydu süreçleri artmaya başladı"

Savunma sanayi alanında Türkiye'nin gelişmeye başladığını belirten Büyükbaş, "Şu anda savunma sanayinde uzay ve uydu süreçleri çok artmaya başladı. Özellikle Elon Musk ile beraber. Geçtiğimiz günlerde TÜRKSAT'ın bir sempozyumu olmuştu. Bu konudan çok detaylı bir şekilde bahsedildi. Uydu haberleşmesi, askeriyenin haberleşmesi ve gizliliği için uydu haberleşmesi çok önemli. Bu yüzden bu haberleşme uydularının değeri günden güne artıyor. Biz bunu hevesle yapmaya başladık. Arkadaşlarımızın uzay teknolojilerine ilgisi vardı. Üniversiteye gelince bu alanda çalışmak istedik" şeklinde konuştu.