Dünyanın en popüler spor dalı olan Futbol, son dönemde teknolojiden oldukça çok yardım aldı. Yardımcı Video Hakem (VAR) sistemi, yarı otomatik ofsayt sistemi gibi birçok yenilik eklendi. Ancak, bu durum oyuncu cezalarına henüz çözüm olmadı. FIFA, 54 yıldır sabit olan bir kural daha güncelliyor.

Futbolda Mavi Kart dönemi başlıyor

Telegraph'ta yer alan habere göre IFAB, uzun süredir üzerinde çalıştığı bir proje için ilk adımı yarın atıyor. Buna göre hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan veya hakeme şiddetli itiraz eden futbolcular, mavi kart görecek ve 10 dakika saha kenarında bekleyecek.

FIFA'dan onay çıktı! VAR konuşmaları canlı yayınlanacak

Sarı ve kırmızı kartlar, 1970 yılından beri kullanılıyor. IFAB, bu kartların yanına yenisini ekleyerek son yıllardaki en büyük değişikliğe imza atacak. Belirtilene göre kural, ilk olarak belirlenen alt liglerde geçerli olacak. Testi geçmesi halinde üst liglerde de yerini alacak.