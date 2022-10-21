Full elektrikli Renault Kangoo ve Hybrid Austral ön inceleme!

Renault standında hem konsept araçları hem de yeni tamamen elektrikli Kangoo ve hibrit Austral SUV modellerine göz attık.

Paris Otomobil Fuarı bu yıl da içerideki araçlarla büyük merak uyandırdı. SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, Renault standında hem konsept araçları hem de yeni tamamen elektrikli Kangoo ve hibrit Austral SUV modellerine göz attı. Full elektrikli Kangoo ve Hybrid Austral ne sunuyor?

Full elektrikli Kangoo ve Hybrid Austral ön inceleme!

Fransız şirket, geçtiğimiz dönemde çok satan modellerinden biri olan Kadjar'ı ürün gamından kaldırmaya ve bu boşluğu da yeni bir SUV model ile doldurmaya karar vermişti. Kadjar'ın yerine geçecek modelin Austral olmasına karar veren şirket, Paris Otomobil Fuarı'nda bu aracını görücüye çıkardı.

Tasarımına baktığımız zaman yeni Renault Austral'ın Megane E-Tech ile epey benzerlik gösterdiğini, ancak bazı yerlede kendine has karakteristik özellikleri olduğunu da görüyoruz. Megane E-Tech ile birlikte gördüğümüz yenilenen ön tasarım ve logo, Austral'de de uygulanmış durumda.

Gelelim yeni Renault Austral'in motor seçeneklerine. Fransız üreticinin yeni modeli, kaputun altında iki farklı motor seçeneğine sahip. Bunlardan ilki, toplamda 200 beygir üreten tam hibrit bir motorken ikincisinin de 12V'luk mild hybrid teknolojisi ile donatılmış 1,3 litrelik benzinli bir motor olduğunu görüyoruz. Mild hybrid yani hafif hibrit teknolojisine sahip bu motorun da kendi içerisinde 140 ve 160 olmak üzere iki farklı güç çıkışı seçeneği bulunduğunu söyleyelim.

Yenilenen tasarım karakteriyle daha modern ve tatminkar bir model haline gelen full elektrikli Kangoo, 2022'nin bahar dönemiyle birlikte elektrikli olarak da tercih edilebilecek. Avrupa hükümetlerinin içten yanmalı motor yasaklarına paralel olarak 2022 Renault Kangoo E-TECH, 300 kilometrelik elektrik menziliyle günlük kullanımda sorun yaşatmayacak.

Elektrikli Kangoo, kullanıcılarına 122 PS güç ve 245 Nm'lik tork değerlerini sunabiliyor. Batarya tarafında da kullanıcılara 45 kWh'lik batarya ile birlikte WLTP standartlarında 300 kilometrelik menzil ile geliyor.