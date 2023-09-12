Fujifilm GFX100 II: Orta Format Kameralara Yeni Soluk

Bu haftaki Fujifilm X Zirvesi'nde Stockholm'ün yıldızı hiç şüphesiz Fujifilm GFX100 II oldu. Şirketin en yeni amiral gemisi orta format aynasız güç merkezi olarak tanıtıldı. Görenler hayran oldu. Ayrıca piyasadaki en iyi orta format kamera olmak için mücadele ediyor. Bu yarışta amansız bir rakibi var. Hasselblad X2D 100C'nin tahtını elinden almak istiyor.

Fujifilm GFX100 II orta format kameralara yepyeni bir soluk getiriyor!

Fujifilm GFX100 II orta format bir kameranın tüm harika yanlarını bünyesinde barındırıyor. Sınıfının lideri 102 MP hareketsiz görüntülere sahip. Buna rağmen Fujifilm yarışta kendine bambaşka bir alan açıyor. Fujfilm'in kendi X-T5 ve X-H2 modeli gibi daha hızlı performanslarla sergileyerek gücüne güç katıyor. Normalde bu performansı daha küçük formatlı kameralardan bekleriz. Fujifilm bizi şaşırtmaya devam ediyor. Aslında şaşırmamak gerek. Çünkü liderliği ele almak istiyor.

Kamera, insan ve hayvan takibi dahil olmak üzere mükemmel aşama algılamalı otomatik odaklama özelliğiyle nefes kesiyor. 8 duraklı gövde içi görüntü sabitleme ve 1.000'den fazla JPEG için 8 fps sürekli çekim özelliklerine sahip. Bu daha önce orta format bir fotoğraf makinesinde görülmemiş türden bir performanstır. Özellikle GFX100 II'nin ürettiği büyük dosya boyutları göz önüne alındığında son derece etkileyici.

Tüm dünyadan önce Türkiye'de: Fujifilm X-S20 satışa çıktı!

Orta format, üst seviye görüntü kalitesi sunabilir. Ancak geleneksel olarak daha küçük tam kare veya kırpılmış sensörlü en iyi aynasız kameralarla karşılaştırıldığında çok daha yavaş performans sağlar. Genellikle sınırlı sürekli çekim hızları ve yavaş otomatik odaklama ile karşı karşıya kalırız. Lakin GFX100 II, orta format kameralara yepyeni bir soluk getiriyor. Tüm bunları değiştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca seriyi daha geniş bir fotoğraf ve video senaryosu için uygun hale getirmeyi hedefliyor.

Orta format fotoğrafçılığında gördüğümüz en hızlı performansa sahip olan GFX100 II, her yönden güçlü bir aynasız kameradır. Aynı zamanda alacağınız özelliklere göre mantıklı bir fiyat sunar. Tasarımı ise kullanım kolaylığı sunar. GFX100S'nin daha küçük gövdesini kullanırken, dikey çekim yapmayı sağlıyor. Aynı zamanda daha iyi pil ömrü elde etmeyi kolaylaştırmak için daha fazla genişletme seçeneği sunar. Aynı WP235 pilini kullansa da pil ömrü yaklaşık %20 artmış durumda. Ayrıca stüdyo dışında da fotoğraf çekmeniz mümkün.