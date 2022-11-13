FTX Türkiye, kalan bakiyeleri banka hesaplarına göndermeye başladı!

Kripto para borsası FTX'in Türkiye şubesi, kullanıcıların kalan bakiyeleri için talep topluyor. İşte başvuru formu ve yapmanız gerekenler...

Kripto para borsası FTX, geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıkladı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried ise tüm sorumluluğu üstlendi. Bununla beraber akıllarda firmanın neden battığı sorusu oluşuyorken, tahminler Bitcoin'deki düşüşü işaret etti. Bugün ise FTX Türkiye, platformda hesabı olan kullanıcıları sevindirecek bir paylaşımda bulundu. Şirket, içeride bakiyesi kalan kullanıcıların parasını banka hesaplarına göndereceğini açıkladı. İşte başvuru için yapmanız gerekenler…

FTX Türkiye'deki bakiyenizi nasıl çekersiniz?

FTX Türkiye, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla platform üzerinde kalan bakiyeleri, kullanıcıların banka hesaplarına göndereceğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların talepte bulunması için başvuru formu paylaştı.

Değerli kullanıcılarımız, FTX TR platformunda bakiyesi olup IBAN bilgisi bulunmayan kullanıcıların bakiyelerinin gönderimini sağlayabilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz doldurmalarını rica ederiz. ???? https://t.co/VVXfcFJejc — FTX TR (@FTX_TR) November 12, 2022

FTX Türkiye'de kayıtlı IBAN bilgisi olmayan kullanıcıların, bakiyelerini banka hesaplarına çekebilmeleri için formu eksizsiz doldurması gerekiyor. Talepte bulunmak için;

Buraya tıklayarak veya https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGdZpUCtzYBeDcaFqtd52AxR2jYTjrk6-DPoZ1zu7fX5FbXg/viewform adresine giderek forma giriş yapın.

Formu eksizsiz şekilde doldurun.

"Gönder" butonuna tıklayarak bakiye çekim talebini tamamlayın.

FTX Türkiye ekibi gönderdiğiniz talep formunu inceledikten sonra en kısa süre içerisinde bakiyeniz banka hesabınıza gönderilecek. Aynı zamanda dağıtımların küçük bakiyelerden büyüğe doğru yapıldığı da belirtildi.

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FTX Türkiye'de kayıtlı IBAN adresi olanlar ne yapacak?

Önemli Not: Bu form, yalnızca FTX TR üzerinde kayıtlı IBAN bilgisi bulunmayan kullanıcılarımıza yönelik oluşturulmuştur. Diğer tüm talepleriniz ile ilgili FTX TR tarafından farklı formlar paylaşılacaktır. Sabrınız ve anlayışınız için çok teşekkürler. ?? — FTX TR (@FTX_TR) November 12, 2022

FTX Türkiye, platform üzerinde kayıtlı IBAN bilgisi olanlar ve diğer tüm talepler için farklı formlar paylaşılacağını açıkladı.

Bunların yanı sıra kullanıcıların bir diğer merak ettiği konu ise banka hesaplarına ne kadar para gönderileceği oldu. FTX Türkiye ekibi, kullanıcıların kripto para varlıklarının 12 Kasım 03.00'da borsalardaki değere göre Türk Lirası'na (TRY) çevrildiğini söyledi.

FTX Türkiye'den böyle bir paylaşım, kripto parayla ilgilenenler için sürpriz niteliğinde oldu. Zira geçtiğimiz gün hacklenerek 600 milyon dolar kaybeden şirketin, geri ödemeden kaçmaya çalıştığı dahi iddia edilmişti. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!