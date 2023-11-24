Nvidia, özellikle yapay zeka atılımları sonrası büyük karlar elde etmeye başladı. Son açıklanan üçüncü çeyrek gelirlerinde de bunu görmek mümkün. Bu olumlu tabloyu ise bir Nvidia çalışanı için açılan veri hırsızlığı davası bozdu. İşin kötü yanı ise bu iddia edilen veri hırsızlığı sonrası Nvidia'nın da büyük bir kar elde ettiği suçlaması. Bu anlamda Fransız Valeo şirketi Nvidia alehinde dava açtı.

Fransız Valeo, Nvidia için veri hırsızlığı davası açtı

Otomobil teknolojileri üzerine geliştirmeler yapan 100 yıllık Valeo, Nvidia'ya geçen eski çalışanının veri hırsızlığı yaptığı iddiasında. Buna göre Nvidia'nın kıdemli yöneticilerinden Muhammed Müniruzzaman, 2021 yılında Fransız şirketin Almanya kolunda çalışıyordu. Daha sonra Nvidia'ya geçiş yapan Müniruzzaman, Nvidia ile Valeo yöneticileri arasında yapılan bir video görüşmede yakayı ele verdi.

Buna göre Nvidia ve Valeo, 2022 yılında ortak bir proje üzerinde çalışıyordu. Bir video görüşme toplantısında ekranını paylaşan Müniruzzaman'ın üzerinde çalıştığı bir uygulamayı açık unuttuğu fark ediliyor. Valeo çalışanları ise bu açık uygulamada Valeo'nun kendine özel yazılımının arkasında yer alan kaynak kodunu fark ediyor.

Valeo çalışanları, bu sırada ekran görüntüsü alıp toplantıya devam ediyor. Şirkete göre eski çalışanları gigabaytlarca veriyi Nvidia'ya aktardı. İşin ilginç yanı ise Eylül 2023'te Almanya makamlarına ifade veren Müniruzzaman, suçunu kabul etti.

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Şirket, Nvidia'nın park etme ve sürüş yardımı yazılımını bu kaynak kodları ile daha kullanışlı hale getirdiği iddiasında. Bu anlamda şirketin Almanya kolu Kaliforniya'da Nvidia'ya bir dava açtı. Valeo, Nvidia'nın bu veri hırsızlığı ile yüz milyonlarca dolar tasarruf ettiği iddiasında. Buna göre Nvidia, Valeo'nun sürüş yardımı ve park etme yardımı yazılımına bir rakip geliştirdi.

Valeo, davada önemli tazminatlar talep ediyor. Bunun yanında mahkemeden Nvidia ve iştiraklerinin Valeo kodunu kullanmasını yasaklayan bir ihtiyati tedbir kararı almasını istiyor.

Nvidia'dan ise şu ana kadar bu konuyla alakalı bir açıklama gelmiş değil. Ancak üst düzey çalışanından gelen itiraf, Nvidia'nın başını derde sokabilir.

Valeo ise Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkede hizmet veriyor. Otomotiv için önemli yedek parça üretimi yapan firma, aynı zamanda otomotiv teknolojileri konusunda da önemli yatırımlara sahip.