Fransa, yapay zeka sektörüne 500 milyon euro yatırım yapacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız yapay zeka sektörünün daha hızlı ve daha güçlü olması için 500 milyon euro yatırım yapılacağını açıkladı. Macron, yapay zeka kümesi oluşturarak Fransa'nın bir yapay zeka şampiyonu olmasını hedeflediğini belirtti.

PARİS, 15 Haziran (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız yapay zeka sektörünün "daha hızlı ve daha güçlü olması" için 500 milyon euro (541 milyon ABD doları) daha yatırım yapılacağını söyledi.

Çarşamba günü teknoloji fuarı VivaTech Fuarı'nda konuşan Macron, Fransa'nın küresel düzeyde "iki ya da üç mükemmeliyet merkezine" sahip olması için bu yatırımla "5-10 yapay zeka kümesi" oluşturmak istediğini belirtti.

Macron, Fransa'nın bir yapay zeka "şampiyonu" olması için Fransız startup'larına "araştırma, inovasyon ve güçlü ekosistem oluşumunu eş zamanlı olarak hızlandırmaları ve mümkün olduğunca kapsamlı olması gereken düzenlemelere katılmaları" çağrısında bulundu.

Macron, Avrupa'nın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan VivaTech Fuarı'nda yaptığı konuşmada, yapay zekaya dönük düzenlemelerin getirilmesine yönelik çağrıda da bulundu.

"Yenilikleri engellemeden, yapay zekanın bir kitlesel imha silahı haline gelmesinin önüne geçilmelidir" diye Macron, paydaşlarla birlikte çalışma ve doğru bir çerçeve yaratma gereğini vurguladı.