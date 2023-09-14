Fransa, iPhone 12'yi Radyasyon Nedeniyle Yasakladı

Apple, iPhone 15 serisini tanıtırken Fransa'dan iPhone 12'yi yasaklama kararı geldi. Fransız yetkililer, cihazın aşırı radyasyon sinyalleri yaydığını belirtti. Diğer Avrupa ülkeleri de konuyu incelemeye aldı.

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 serisini tanıttı ve yeni modellerini ön siparişe açtı. Etkinlikle eş zamanlı olarak Fransa'dan iPhone 12'yi yasaklama kararı geldi. Aşırı radyasyon sinyalleri yaydığı tespit edilen cihaz için diğer Avrupa ülkeleri de harekete geçmiş durumda.

Almanya, Hollanda ve Belçika iPhone 12'yi incelemeye aldı

iPhone 15 ailesi yeni özellikleri ile tanıtılırken iPhone 12 için kötü haberler geldi. iPhone 12 serisini inceleyen Fransız yetkililer, cihazın aşırı radyasyon sinyallerine sahip olduğunu ve kullanıcılar için tehlikeli olabileceğini belirtti.

Fransa'nın ulusal frekans düzenleyicisi ANFR, iPhone 12'nin test sırasında Avrupa'nın radyasyona maruz kalma sınırlarını aştığını tespit etti. Apple'ın konuyla ilgili itirazını kabul eden kadar iPhone 12'nin satışını askıya alacaklarını söyledi.

132132123

Apple ise iPhone 12'nin dünya çapında SAR güvenlik standartlarını karşıladığını gösteren çok sayıda sertifikaya sahip olduğunu iddia ederek bulgulara karşı çıkıyor. Ancak Fransa'daki yasak, Avrupa'nın diğer ülkelerini de ayağa kaldırmış durumda.

Belçika, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerine ilişkin kendi soruşturmasını yürüteceğini açıkladı. Konuyla ilgili konuşan bakan yardımcısı Mathieu Michel, ülkenin telekom düzenleyicisinden cihazın sağlık riskleri taşıyıp taşımadığını analiz etmesini istedi.

Almanya ve Hollanda da konuyu araştırıyor. Almanya'nın radyasyon kurumu BfS ve Hollanda Ekonomi Bakanlığı, iPhone 12'yi Avrupa sınırlarında test etmeyi planlıyor. Alman şebeke düzenleyicisi BNetzA ise olası bir prosedür hakkında Fransız yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!