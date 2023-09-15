Fransa, iPhone 12 Satışlarını Yasakladı: İşte Şok Radyasyon İddiası

Apple uzunca bir süredir 12 Eylül 2023 tarihinde yapılan iPhone 15 tanıtımı için uğraşıyordu. Tam ürünler tanıtıldı, Apple hayranları sonuçtan memnun diye düşünürken hiç hesapta olmayan bir durum ortaya çıktı. Fransa iPhone 12 satışlarını yasakladı. Peki Fransa neden iPhone 12 satışlarını yasakladı? Apple bu duruma karşı neden çalışanlarına sessiz kalmalarını söyledi? İşte şok iPhone 12 radyasyon iddiası ve detayları…

Apple, iPhone 12 iddialarına karşı çalışanlarına "sessiz kalmalarını" söyledi!

Bloomberg tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Apple, teknik destek ekibine tüketiciler radyasyon riskleri hakkında soru sorduğunda herhangi bir bilgi vermemesini tavsiye etti. Apple çalışanlarına "paylaşacak hiçbir şeyleri olmadığını" söylemeleri talimatını verdi. Ayrıca telefonların satın alındıktan iki hafta sonra iade edilemeyeceğini veya değiştirilemeyeceğini de belirtmeleri söylendi.

Paylaşılan raporda "telefonun güvenli olup olmadığını soran müşterilere, kılavuza göre tüm Apple ürünlerinin güvenli olduğundan emin olmak için sıkı testlerden geçtiği söylenmelidir" deniyor. Tüm bu yapılanlara bakıldığında Apple, iPhone 12 serisinin güvenilir olmadığını veya bu konuda herhangi bir araştırma yapılmadığını kabul ediyor gibi gözüküyor.

iPhone 15 çıktı ama iPhone 11 hala alınır mı?

Olayın gelişim sürecine bakıldığında aslında 2 ihtimal var. Birincisi Apple'ın iPhone 12 serisinin gerçekten güvenilir olmadığını kabul etmesi. İkincisi ise aslında böyle bir durumun olmadığını bu sebeple iPhone 12 satışlarının devam ettiğinin ve ilerleyen günlerde Fransa ile yaşanan durumun hukuk yoluyla çözüleceği anlamı çıkıyor. Şu anlık Apple cephesinden bir açıklama gelmediği için neler olduğu tam olarak bilinmiyor.

Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde yapılan satışlara bakıldığındaysa bu durumdan sadece iPhone 15 serisinin etkilendiği görülüyor. Örnek vermek gerekirse Apple yeni tanıttığı iPhone 15 serisini ve ondan önceki 14, 13 ve hatta 11 serisi telefonlarını satmaya devam ediyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Apple tarafından bir açıklama gelmesi bekleniyor çünkü yayınlanan raporlar iPhone 12 serisine olan güveni giderek azaltıyor. Global çapta iPhone 12 satışlarının ve kullanım oranlarının giderek azalması bekleniyor.

Peki siz iPhone 12 radyasyon seviyesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın tutumu neye işaret? iPhone 12 gerçekten insan sağlığına zararlı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazlası için ShiftDelete.Net'i takip edin!