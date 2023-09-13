Fransa, iPhone 12'nin satışını durdurdu

Fransa'da radyo frekanslarını denetleyen Ulusal Frekans Ajansı (ANFR) iPhone 12'nin, belirlenen sınırların üzerinde radyasyon yaydığı gerekçesiyle, Fransa'da satışını geçici olarak durdurdu. Fransa'nın Dijital Geçiş ve Telekomünikasyon Bakanı Jean-Noël Barrot, şirketin 'bu kusuru düzeltmek için harekete geçmemesi' halinde Fransa pazarında şu ana kadar piyasaya sürülen tüm modellerin toplatılabileceğini söyledi. Bakan Barrot bu tedbirin tüm Avrupa Birliği (AB) çapında uygulanabileceğini belirtti.

Fransa'da radyo frekanslarını denetleyen Ulusal Frekans Ajansı (ANFR) iPhone 12'nin, belirlenen sınırların üzerinde radyasyon yaydığı gerekçesiyle, Fransa'da satışını geçici olarak durdurdu.

Fransa'nın Dijital Geçiş ve Telekomünikasyon Bakanı Jean-Noël Barrot, şirketin "bu kusuru düzeltmek için harekete geçmemesi" halinde Fransa pazarında şu ana kadar piyasaya sürülen tüm modellerin toplatılabileceğini söyledi.

Bakan Barrot bu tedbirin tüm Avrupa Birliği (AB) çapında uygulanabileceğini belirtti.

ANFR radyo donanımları pazarını denetleyerek halkın elektromanyetik dalgalara maruziyetini ölçümleyen bir ajans.

Ajans tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son izlemelerde iPhone 12'nin dahil olduğu 141 telefonun düzenlemelere uymadığı tespit edildi.

Eylül 2020'de tanıtılan iPhone 12 hala dünya çapında hala satışta.

Apple konuyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamada ANFR'nin incelemesine itiraz ettiğini söyledi.

Firma, ajansa kendi laboratuvarlarında yapılan testlerin yanısıra bağımsız tarafların yaptığı ve cihazın ilgili kurallara uyduğunu gösteren sonuçları ilettiğini açıkladı.

Apple, iPhone 12'nin dünya çapında radyasyon seviyesiyle ilgili düzenlemelere uyan bir ürün olarak görüldüğünü söyledi.

'Karar çığ gibi büyüyebilir'

Elektromanyetik dalgaların insan bedeni tarafından emilim oranı Özgül Emilim Oranı (SAR) adı verilen bir birimle ölçülüyor.

AB düzenlemelerine göre bir telefonun ceket cebinde ya da çantada taşındığında en fazla 4 W/kg (kilogram başına 4 watt enerji) emilime neden olması gerekiyor.

Apple'ın iPhone 12 modelininse 5.74 W/kg emilime neden olduğu bulundu.

Ajans, 12 Eylül'den itibaren bu modelin Fransa çapında herhangi bir dağıtım kanalından satışa sunulmasını yasakladı.

ANFR, "Bu nedenle Apple ivedilikle tedarik zincirinde bu durumdan etkilenen telefonların piyasadan kaldırılması için gerekli tüm önlemleri almalıdır.

"Halihazırda satılan telefonlar için Apple mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yasalara uygun adımlar atmalıdır.

"Aksi takdirde Apple'ın bu telefonları piyasadan toplaması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Fransızca yayın yapan Le Parisien gazetesine konuşan Bakan Barrot, Apple'a iPhone 12'nin Fransa'da satışının durdurulması kararının Salı günü bildirildiğini belirtti.

Barrot, "Basit bir yazılım güncellemesini içeren uyumsuzluk sorununu konusunda şirket bilgilendirildi. Amerikan şirketinin buna uymak için 15 günü var." dedi.

Dijital Geçiş ve Telekomünikasyon Bakanı, şirketin kurallara uymaması durumunda, dolaşımdaki iPhone 12'lerin toplatılmasını emretmeye hazır olduğunu belirtti.

Bakan Barrot, "ANFR ayrıca iPhone 12'den toplanan ölçüm bilgilerini AB'nin tüm üye ülkelerine iletecek. Pratikte bu karar çığ gibi büyüyebilir." diye ekledi.

Elektromanyetik dalgalar sağlığa zararlı mı?

Televizyon, radyo, akıllı telefonlar dahil tüm teknolojik cihazlar ve güneş ışığı gibi doğal kaynaklar elektromanyetik radyasyonun ana yayıcıları arasında.

İnsanlar günlük hayatlarının neredeyse tamamında elektromanyetik radyasyona maruz kalıyor.

Akıllı telefonların gittikçe yaygınlaşan kullanımı, bazı insanların elektromanyetik radyasyonun sağlığa etkileri konusunda endişelenmesine neden oluyor.

Bu endişeler arasında radyasyonun kansere sebep olması gibi inançlar da var.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2014'te yaptığı konuyla ilgili açıklamasında, "Akıllı telefon kullanının sağlık üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi bulunmamıştır" demişti.

Ancak WHO, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) ile birlikte, radyo frekans radyasyonunu "kanserojen olması muhtemel" faktörler arasında göstermişti.

Ancak kanser ilişkisiyle ilgili var olan kanıtların kesin bir sonuç sunmadığı vurgulanmıştı.

Cep telefonu sinyalleri, turşu yemek ve talk pudrası kullanmak da bu kategoride yer alıyor.

Alkollü içkiler ve işlenmiş et ürünleriyse daha riskli kategoride yer alıyor çünkü bunların kanserle ilişkisi konusunda daha güçlü kanıtlar var.