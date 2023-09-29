Fransa, iPhone 12'nin satış yasağını kaldırdı

Fransa, bu ayın başında aldığı şok bir kararla iPhone 12'nin satışına yasak getirmişti. Akıllı telefonun radyasyon seviyesinin normalin üstünde bulan yetkililer, diğer Avrupa ülkelerini ve Apple'ı harekete geçirdi. Bunun üzerine iOS güncellemesi yayınlandı ve nihayet iPhone 12 yasağı için sorun çözülmüş gibi duruyor.

iPhone 12 için yayınlanan güncelleme, radyasyon sorununu çözdü

Fransız yetkililer Apple'ın geçtiğimiz haftalarda iPhone 12'ye yayınladığı iOS güncellemesini onayladı. SOn güncellemeyle radyasyon sorunun çözüldüğünü ifade ettiler. Bu da iPhone 12'nin satış yasağının kaldırılacağı anlamına geliyor.

Hatırlamayanlar için iPhone 15 serisinin tanıtıldığı saatlerde Fransa'dan iPhone 12'yi yasaklama kararı geldi. Gerekçe olarak ise serinin olması gerekenden daha fazla radyasyon sinyalleri yaydığı tespit edilmesiydi.

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Fransa'nın bu kararının ardından Almanya, Hollanda ve Belçika iPhone 12'yi incelemeye aldı. Apple, bu olay sonrasında ise harekete geçti. İlk olarak teknik destek ekibine tüketiciler radyasyon riskleri hakkında soru sorduğunda herhangi bir bilgi vermemesi talimatını verdi.

Apple, iPhone 12 güncellemesin 23 Eylül'de yayınlandı ve Fransa'nın telekomünikasyon düzenleyicisi ANFR tarafından yeniden kontrol edilmesini istedi. ANFR, güncellenmiş iPhone 12 ile yapılan testlerin, radyasyon sınırının altında kaldığını söyledi.

Düzenleyici kurumundan gelen onay, Fransa'da iPhone 12 için uygulanan satış yasağının sona ereceğine işaret ediyor. Ayrıca iPhone 12 sahiplerinin güncellemeyi yüklemek dışında bir şey yapmasına gerek kalmayacak.

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